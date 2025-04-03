Страна с наибольшим количеством фамилий в мире: исследования и интересные факты

Париж, Франция / © Getty Images

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Человечество использует фамилии от позднего Средневековья, беря свое начало в аристократических семейных традициях и становясь все более популярными, когда люди переезжали в города и передавали свои владения и имена своим детям.

Со временем эти фамилии видоизменялись, исчезали и появлялись снова, поскольку люди переезжали, языки адаптировались и изменялись традиции. Фамилии могли быть производными от черт (например, переводы «рыжий» или «оленьий»), прозвищ (Генри меняется на Гарри, а затем на Гаррис), профессий (Бейкер — пекарь) или местности (например, Филдс, Голмс, Вудс), или от регионов (например, фамилия Давиньон от французского города Авиньон), пишет Книга рекордов Гиннеса.

И хотя большинство людей встречало тех, кто разделяет их фамилию, этот случай может быть несколько сложнее, если вы из Франции. По подсчетам, за последний век во Франции насчитывается более миллиона фамилий, причем более 200 000 фамилий исчезли, а 520 000 новых фамилий появились — по количеству фамилий Франция преобладает другие европейские страны, такие как Великобритания (45 000), и весь мир (Китай и Корея насчитывают лишь несколько сотен фамилий).

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Итак, сегодня Франция имеет наибольшее количество фамилий — и причина этого не так проста, как вы можете подумать.

Журнал Time сообщает, что «Имена стали вопросом высокой национальной политики во Франции от 1539 года, когда король Франциск I приказал, чтобы имена всех новорожденных детей не только регистрировались, но и подавались на утверждение священникам, что обычно означало, что имена должны быть выбраны из житий святых».

На протяжении веков французы жили по строгим правилам, диктовавшим, как они должны называть своих детей, обычно библейскими именами. Но поскольку количество этих имен было ограничено, в начале 19 века они исчерпали все способы самоидентификации, что требовало от людей творческого подхода к написанию имен.

Исследование, проведенное Атласом фамилий Франции, оказало влияние отчества и иммиграции на французские имена. Отчество — это родительский и иерархический акт передачи фамилии от отца к ребенку. В английском языке часто используется суффикс «son» для обозначения отчества (например, Harris-son превращается в Harrison), который часто повторяется в других языках — шотландцы используют Mc или Mac (McGregor), ирландцы — O (O’Brien) или Mc/Mac, а греки добавляют «poulos» (Dimitropoulos означает «сын Димитриоса»).

Французы также используют эту тактику, но их отчества невероятно разнообразны, поскольку различные написания и диалекты были зарегистрированы как независимые имена во время переписи.

К примеру, все последующие фамилии произошли от имени Жак: Жаке, Жако, Жакото, Жакотен, Котте, Коттен, Жакен, Жакенет, Жаккар и Жакье.

Кроме того, по данным Института статистики, от 50 до 80% граждан Франции могут носить редкие фамилии. Это означает, что к моменту переписи населения живыми осталось менее 50 носителей.

Эти фамилии часто сохраняются, поскольку француженки юридически не меняют свою фамилию, когда выходят замуж — они хранят свою девичью фамилию в документах, удостоверяющих личность, просто берут фамилию мужа как «имя для употребления» в повседневной жизни.

Авторы исследования также отмечают, что еще одной ключевой причиной излишка фамилий во Франции является иммиграция, которая принесла новые имена.

Хотя самыми популярными фамилиями остаются Мартин, Бернар и Робер, по состоянию на 2021 год 10,3% населения Франции являются иммигрантами, что увеличило популярность таких фамилий, как Силва и Сантос (португальского происхождения), Диалло или Конате (западноафриканского, французско-колониального происхождения), или Фишер или Вайс (германского происхождения).

Кроме того, по данным Time, французские суды открыты для еще большего количества смен имен.

«Французское законодательство все еще прямо позволяет и даже поощряет французов менять фамилии, которые, как считается, плохо отражают Францию и французов», — отмечают они, имея в виду nom ridicule, или «смешное имя».

Итак, хотя вы можете изменить свою фамилию, если вам, к сожалению, дали титул «Мсье Утка», «Корова», «Верблюд» или «Осел» , суды редко применяют эти изменения, но позволяют им существовать среди богатой культурной истории Франции.

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