Странно себя ведут и теряют контроль над конечностями: в США из-за неизвестной болезни массово гибнут певчие птицы

Странно себя ведут и теряют контроль над конечностями: в США из-за неизвестной болезни массово гибнут певчие птицы

У птиц неврологические симптомы и некоторые физические осложнения.

В США массово находят тела птиц, которые умирают от неизвестной болезни со странными симптомами. Из-за пока неизвестной болезни птицы имеют проблемы с глазами и они странно себя ведут. Ученые пока не могут найти причину этого явления.

Об этом пишет I nsider.

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В пораженных птиц воспаляются и покрываются коркой навоза глаза, они теряют равновесие и трясутся, что указывает на поражение нервной системы. Птицы также были дезориентированы и необычно вели себя, в частности странно ходили и спотыкались. Они плохо контролировали свои конечности и, например, двигали лапами, лежа на спине.

"Они удивительным образом покачивали головой, будто не контролировали свою голову", — сказала Аллисин Жиллет, орнитолог из Департамента природных ресурсов штата Индиана.

Больных и умирающих птиц обнаружили сразу в нескольких штатах США — Индиане, Огайо, Кентукки, Вашингтоне, округе Колумбия, Пенсильвании, Делавэре, Западной Вирджинии, Вирджинии и Мэриленде. По словам Жиллет, только в Индиане было подтверждено 280 случаев смерти птиц с этими симптомами.

Больше всего страдают обычные гракли, голубые сойки, европейские скворцы, американские малиновки, кардиналы и другие. Людям рекомендуется не поднимать мертвых птиц и не трогать их.

Сейчас диагностические лаборатории проверяют образцы птиц на вирусы и бактерии, а также проводят токсикологические исследования на химические вещества. Уже известно, что их поразили не птичий грипп и вирус Западного Нила.

Под подозрением инфекционные заболевания, пестициды и вспышка размножения цикад, которые способны переносить опасные грибковые заболевания. Ни одна из этих версий пока официально не подтверждена и не опровергнута.

Как сообщалось, в американском штате Айдахо владелец фермы неподалеку озера Мерта потерял 54 своих ягнят в результате серии нападений белоголовых орланов.

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