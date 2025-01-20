Странно шла: стюардесса спрятала в прямой кишке килограмм золота (фото)

Ее поймали только потому, что ее движения вызвали подозрения.

Стюардесса была арестована после того, как в ее прямой кишке нашли почти килограмм золота.

Об этом пишет Unilad.

Инцидент произошел в Индии, где, как ни странно, существует огромный рынок для контрабанды золота.

26-летнюю стюардессу Сурабхи Хатун, работавшую бортпроводницей в авиакомпании Air India Express, арестовало Управление налоговой разведки, когда ее рейс из Маската приземлился в международном аэропорту Каннур.

Беспокойство было вызвано тем, что ее передвижения были названы подозрительными. Когда чиновники на таможне остановили ее для допроса, Хатун отказалась пройти рентген. После ее отказа чиновник получил приказ от судьи провести "медицинское освидетельствование" – и тогда они обнаружили 960 г золота в виде слитков в теле стюардессы.

Хатун приговорили к 14 дням заключения в женской тюрьме в Каннуре.

Сурабхи Хатун / Фото: Instagram/surabhi_khatun98

"Золото стоимостью 89 тысяч долларов. Я бы немного потренировался, прежде чем переносить его. Знаете, запихнуть его себе в задницу и ходить с ним по дому", — прокомментировал один человек на Reddit.

Ее приговор стал первым, когда сотрудник авиакомпании был пойман на контрабанде золота в прямой кишке – но это был не первый случай, когда она это делала.

Почему в Индии существует рынок контрабанды золота

Еще в 2012 году индийское правительство повысило импортные пошлины на золото втрое, до 15 процентов, при этом в то время страна была крупнейшим потребителем золота в мире.

Чтобы избежать высоких тарифов, люди пошли на хитрость и были готовы платить "золотым мулам" 54 000 рупий за килограмм, что составляет около 623 долларов США – это было вскоре после повышения налогов.

К середине прошлого года контрабандистам платили примерно 1,3 миллиона рупий, то есть около 15 000 долларов.

В условиях повышенного спроса и пониженного предложения цены на золото резко выросли, поскольку контрабандное золото стоит гораздо дешевле — его можно продать с большей прибылью.

Напомним, стюардессу уволили за тверк в самолете. Ее затею не оценили.

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