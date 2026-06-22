Странную деталь заметили на видеозаписи концерта Элвиса Пресли: что это было

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Зрители, смотревшие обновленную запись последнего концерта Элвиса Пресли в 1977 году, заметили в толпе женщину с предметом, очень похожим на современный смартфон. Это сразу вызвало слух о том, что она могла прилететь из будущего.

Об этом пишет Daily Mail.

На кадрах женщина держит черный прямоугольный объект с квадратной деталью, похожей на камеру современного iPhone. Дискуссии вокруг этого видео разгорелись в интернете, ведь первый мобильный телефон Motorola DynaTAC 8000X появился в продаже только шесть лет спустя, а iPhone — через 30 лет после концерта.

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«Однозначно очень похоже на одну из современных камер телефонов», — отметил один из пользователей Сети, анализируя видео.

В то же время скептики настаивают на более рациональных пояснениях. Они предполагают, что зрительница могла держать в руках устройство, доступное в 70-х годах.

«Мне кажется, что это камера. В 70-х годах было несколько камер размером с современный мобильный телефон, но более толстые», — утверждал другой зритель. Среди других версий — книга для автографов с блестящей под светом софитов ручкой или портативный магнитофон.

Выступление на арене Market Square стало последним концертом Элвиса Пресли. Менее чем через два месяца, 16 августа 1977 года, в возрасте 42 лет он скончался от остановки сердца. Запись этого концерта была показана по телевидению уже после смерти артиста.

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Таинственный предмет в руках зрительницы на концерте Элвиса

Это не первый случай, когда люди находят «современные гаджеты» на старых фото. Ранее подобные «доказательства путешествий по времени» уже замечали на снимках времен Второй мировой войны и на фото с боксерского поединка Майка Тайсона в 1995 году.

Хотя учёные говорят, что теория относительности Эйнштейна теоретически допускает путешествия во времени, никаких доказательств того, что зрительница на концерте Элвиса была гостьей из будущего, нет. Вокруг Элвиса Пресли уже много лет ходят разные слухи. Кроме историй о путешественниках, люди до сих пор верят, что певец инсценировал собственную смерть, чтобы жить спокойно, или даже был инопланетянином, улетевшим домой.

Напомним, в интернете обсуждают теории о путешествиях во времени, потому что на старых фото и видео люди замечают современные гаджеты. Например, на снимке Бруклина в 1936 году мужчина держит у уха что-то похожее на мобильный телефон.

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