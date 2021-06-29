Странный ритуал: в Японии священница "превращается в зеленый лук", чтобы привлечь людей в храм

Странный ритуал: в Японии священница "превращается в зеленый лук", чтобы привлечь людей в храм

"Луковый ритуал" привлекает большое количество туристов.

Святилище Аруку в городе Эбина (Япония) — одно из старейших в провинции Сагами. Оно стало известно широкой общественности благодаря странной ежегодной церемонии — Negi Head.

Как пишет Odditycentral, главная священница храма 49-летняя Мивако Кодзима проводит церемонию в бело-зеленом костюме в виде зеленого лука.

Необычный костюм создан из белого картона и бумаги. Суть церемонии в том, что священница в костюме проходит через небольшой "луковый круг", чтобы помолиться за мир и помощь. Обычно церемония проходит на улице, потому что находиться в здании с огромным "зеленым луком" на голове довольно неудобно.

Фото: Odditycentral.

Идея организовать такой ритуал возникла еще в 2017 году, когда священница решила, что у многих людей очень формальное восприятие религии и духовенства. Она хотела привлечь в храм больше прихожан и поэтому создала смешного лукового персонажа. Церемония Negi Head вдохновила других служителей храма Аруку на изготовление своих собственных костюмов в форме луковиц, в которых они регулярно устраивают для посетителей мини-шоу.

Напомним, в Таиланде попугай съел бриллиантовое ожерелье и попал в больницу. Птице сделали операцию и получили драгоценные камни.

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