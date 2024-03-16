Странный средневековый артефакт: в Польше обнаружили необычный знак пилигрима

На металлической ажурной пластинке изображено мифологическое существо, которое может быть связано с городом, куда было непросто добраться из Польши во времена средневековья.

Находка археолога Томаша Мурзинского удивила исследователей. В селе Вулька-Нелиска Люблинского воеводства Польши он нашел редкий артефакт – знак паломника с изображением василиска.

Об этом сообщил муниципальный хранитель исторических памятников в городе Люблине.

Артефакт представляет собой небольшую ажурную табличку или подвеску, отлитую из сплава свинца и олова, круглой формы диаметром 2,8 см и толщиной около 1 мм.

Такие знаки служили своеобразным талисманом, который приносил удачу своему владельцу в путешествиях и защищал его от всяческой "нечисти", нападения, воровства, болезни и прочих бед. Знаки паломника также являлись способом выделиться и показать цель поездки.

Подобные знаки были известны археологам и раньше, хотя найденное их количество очень невелико. Однако изображение на этом артефакте уникально и удивило исследователей. В ажурном круге знака изображено мифическое существо – дракон или василиск.

Археологический и исторический музей в Старгарде имеет в своей коллекции 6 знаков, которые были обнаружены во время археологических исследований в этом городе. Единичные находки таких значков зафиксированы в Познани, Жарнове и Стшелини.

История создания знаков паломника или паломника в Западной Европе достигает раннего средневековья. Они использовались путешественниками по святым местам и были очень популярны в XII-XVI веках.

Знаки паломника имели различные формы и очертания – круглые, четырехугольные, в виде креста, раковины, кольца, щита. На них изображались фигуры святых, рыцарей, головы и бюсты, а также зооморфные фигурки (птиц или зверей). Древнейшие паломнические значки связаны с Тропой святого Иакова, имеют форму раковины моллюска и датируются XI веком.

Археологи отмечают, что подобные значки носили христианские богомольцы в средневековье, чтобы обозначить, какие святые места они посетили. Значение символа василиска доподлинно неизвестно, но изображение напоминает мифологическое существо Зилант, являющееся символом города Казань, который находится на расстоянии более 1700 км от Люблина.

Этот артефакт может открыть новый взгляд на связи между регионами средневековой Евразии, считают исследователи.

Напомним, в древнем кладе обнаружили изделия из неземного металла. Возраст артефактов — более 3000 лет, они относятся к так называемым Иберийским бронзовым временам.

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