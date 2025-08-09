Страшная находка в отеле Японии: что до ужаса напугало украинку

Токио / © Getty Images

Украинская туристка Натали Хоменко, проживающая в Таиланде, во время путешествия в Японию пережила потрясающую ситуацию. В марте она отправилась в соло-тур в Токио, считая страну безопасной для путешествий. Первый день прошел без инцидентов, но уже на следующий вечер ее ждала опасная неожиданность.

Об этом сообщило издание The Sun.

Вернувшись около 19:30 в свой гостиничный номер после осмотра достопримечательностей, Натали почувствовала резкий неприятный запах. Сначала она подумала, что он исходит от ее волос или постельного белья, но быстро поняла, что источник — под кроватью. Наклонившись, женщина увидела пару глаз. Из-под кровати вылез незнакомый мужчина — молодой восточный азиат в черной одежде, со стрижкой «шапочка».

По словам туристки, сначала она начала кричать, а потом замерла от страха, не зная, собирается ли нападающий нанести ей вред. Однако мужчина внезапно закричал и выбежал из комнаты. Натали немедленно позвонила в администрацию отеля и полицию. Правоохранители обнаружили под кроватью портативное зарядное устройство и USB-кабель, но личность злоумышленника установить не удалось — в отеле не было камер видеонаблюдения.

После инцидента женщина переехала в другой отель. Она требовала от администрации полного возврата средств, однако сначала получила отказ. После обращения в сервис бронирования Agoda ей предложили купоны на сумму 178 долларов, которые Натали назвала «смешной компенсацией». Впоследствии отель все же компенсировал 600 долларов, уплаченных за три ночи, однако требование о выплате 1600 долларов за эмоциональный ущерб отель отклонил.

По словам туристки, остальная часть поездки превратилась в психологическое испытание — она не могла спать, постоянно проверяла каждый уголок комнаты. Вернувшись в Таиланд, Натали призналась, что до сих пор борется с тревогой и симптомами посттравматического стрессового расстройства. Ее видео с рассказом о событии в TikTok набрало более 13 миллионов просмотров.

