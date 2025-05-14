Страшное пророчество Нострадамуса: что астролог писал о новом Папе Римском

Нострадамус предсказал падение католической церкви / © pixabay.com

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Некоторые современные исследователи, изучающие и истолковывающие пророчества известного французского астролога XVI века Нострадамуса, утверждают, что в одном из своих стихотворений он предположил, что Папа Римский, по имени Лев возглавит католическую церковь в ее последние дни и будет править до конца мира, который в других пророчествах2.

Об этом пишет The Times of India.

Пророчества Нострадамуса написаны в форме коротких стихов, катренов, полных намеков, метафор и аллегорий. Их толкование также усложняет архаический язык, поэтому нельзя со 100-процентной уверенностью сказать, какой именно смысл вложил в свои пророчества астролог.

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Одно из таких пророчеств, якобы указывающее на падение папского престола в Ватикане, звучит так:

«Великий лев на троне в последнюю эпоху

Править миром, охваченным огнем и потопом.

Земля дрогнет под ногами людей,

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И старая вера обратится в прах».

Некоторые интерпретаторы пророчеств Нострадамуса заявляют, что в этом катрене говорится о новом Папе Римском Льве, которому довелось возглавить католическую церковь в эпоху глобальных потрясений.

«Эта интерпретация вступает в силу с учетом нынешней ситуации в мире, отмеченной изменением климата, политической нестабильностью и технологическими сдвигами», — отмечает издание.

Это пророчество странным образом перекликается с так называемым «Пророчеством пап» — средневековым текстом якобы авторства ирландского архиепископа XII века, святого Малахии.

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«Это пророчество перечисляет 112 будущих пап, каждый описанный короткой латинской фразой. Согласно этому списку, последний папа, известный как „Петр Римлянин“, будет вести церковь через период великих бедствий, которые закончатся разрушением Рима и концом света», — отмечается в статье.

Новоизбранный Папа Лев XIV хотя и не имел имени Петр, некоторые исследователи утверждают, что его американское происхождение и символический выбор имени Лев могут сравниваться с этим образом по пророчеству. По этой теории именно Папа Лев XIV может быть символической фигурой, с которой закончится эпоха католической церкви и папства.

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