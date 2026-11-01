Стреляют вонючей кровью прямо из глаз: ученые раскрыли необычный способ защиты

Ящерица, которая «стреляет» кровью из глаз / © Википедия

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Несколько видов рогатых ящериц выработали необычный, но эффективный способ защиты от хищников: в случае опасности они брызгают зловонной кровью прямо из глаз. Такое неожиданное нападение заставляет многих потенциальных врагов, особенно млекопитающих, отступать. Необычные свойства крови объясняются рационом этих рептилий, которые массово поедают ядовитых муравьёв.

Об этом пишет издание Popular Science, ссылаясь на исследование биологов, изучающих рогатых ящериц в США.

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Как ящерицы превращают кровь в оружие

Рогатые ящерицы, которых также называют рогатыми лягушками, обитают в засушливых районах от Мексики до южной Канады. Их тело покрыто острыми шипами, а окраска помогает маскироваться среди песка, камней и кустарников.

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Однако естественной маскировки и колючего панциря не всегда достаточно для защиты от койотов, змей и хищных птиц. Поэтому некоторые виды этих рептилий используют гораздо более необычный механизм защиты — буквально стреляют в нападавших собственной кровью.

Профессор биологии Техасского христианского университета Дин Уильямс объясняет, что сначала ящерицы пытаются избежать встречи с врагом с помощью маскировки. Они почти не двигаются, сливаясь с окружающей средой.

Если же спрятаться не удаётся, рептилии прибегают к другому способу защиты. Они создают повышенное давление в кровеносных сосудах вокруг глаз, в результате чего те разрываются, и кровь вырывается наружу струёй.

Для хищников-млекопитающих такая встреча оказывается крайне неприятной: у крови отвратительный запах и вкус, поэтому животные часто прекращают нападение и убегают.

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Почему кровь ящериц такая отвратительная

Секрет необычного защитного оружия кроется в рационе рептилий. Основу их рациона составляют крупные муравьи-жнец рода Pogonomyrmex, которые защищаются с помощью нейротоксичного яда. У млекопитающих он вызывает сильную и длительную жгучую боль.

Рогатые ящерицы, однако, способны поедать этих муравьев в больших количествах, не подвергаясь аналогичному воздействию их яда.

Исследование 2024 года показало, что после поедания муравьёв-жнецв в крови ящериц резко повышается концентрация определённого химического соединения. Учёные предполагают, что она образуется в результате переработки муравьиного яда и придаёт крови отталкивающий вкус.

Таким образом, рептилии фактически используют особенности своего рациона для создания химической защиты от хищников.

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Кровь не спасает от всех врагов

Несмотря на эффективность такого механизма, он не защищает рогатых ящериц от всех хищников. В частности, хищные птицы, в том числе калифорнийские кукушки-ранеры, не отказываются от такой добычи из-за зловонной крови.

Против пернатых врагов рептилии используют острые рога на затылке, которыми пытаются ударить птицу, схватившую их клювом.

Другие способы защиты они применяют против змей. От гремучих змей ящерицы обычно пытаются убежать, а когда сталкиваются с более быстрыми хлыстовыми змеями или полозами, прижимают тело к земле, выставляя наружу колючий гребень. Из-за этого змеям становится сложнее проглотить добычу.

Почему рогатые ящерицы оказались под угрозой исчезновения

Несмотря на эффективные естественные механизмы защиты, численность некоторых популяций рогатых ящериц в Техасе стремительно сокращается. По словам Уильямса, одной из главных причин является разрушение естественной среды обитания в результате индустриализации и расширения городов.

Эти рептилии зависят от кустарниковой растительности, которая обеспечивает им укрытие и защищает от перегрева. После расчистки таких территорий ящерицы часто просто исчезают.

Дополнительную опасность представляют инвазивные огненные муравьи. В отличие от муравьев-жнецов, которых ящерицы сами поедают, этот вид нападает на их подземные гнезда, уничтожает яйца и может убивать молодых рептилий.

Для сохранения популяций в Техасе реализуются специальные природоохранные программы с участием местных зоопарков. Ежегодно в дикую природу выпускают почти тысячу молодых рогатых ящериц.

Параллельно с этим исследователи работают над способами точечного уничтожения огненных муравьев, чтобы уменьшить их воздействие на рептилий.

Учёные надеются, что эти меры помогут сохранить необычных обитателей американских пустынь, чья способность брызгать кровью из глаз стала одним из самых причудливых примеров естественной защиты от хищников.

Напомним, что в Бурунди на реке Рузизи уже несколько десятилетий обитает 6-метровый крокодил Гюстав, которого обвиняют в гибели сотен людей. Хищник охотился на рыбаков и крупную добычу, а также постоянно ускользал от ловушек ученых.

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