Стресс в Белом доме: овчарка Байдена укусила сотрудницу секретной службы США

Это уже 11 инцидент с октября прошлого года, когда собака президента на кого-то нападает.

Двухлетняя немецкая овчарка президента США Джо Байдена по прозвищу Командер укусила сотрудницу секретной службы США, работающей в президентской охране. Это уже одиннадцатый случай с октября 2022 года, когда собака президента на кого-то нападает. Супруга президента Джилл Байден отметила, что Белый дом может являться стрессовой средой для домашних животных.

Об этом в среду, 27 сентября, сообщает NBC News со ссылкой на спикера секретной службы.

Этот досадный случай произошел вечером в понедельник, 25 сентября. Женщине-офицеру оказала помощь медицинская служба Белого дома.

На следующий день первая леди США Джилл Байден через своего пресс-секретаря отметила, что Белый дом может быть стрессовой средой для домашних животных, однако она вместе с мужем пытается помочь Командеру лучше организовать жизнь на территории президентской резиденции.

"Президент и первая леди очень благодарны сотрудникам Секретной службы и персонала Белого дома за все, что они делают для их безопасности, безопасности своей семьи и безопасности всей страны", — говорится в комментарии.

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В июле 2023 года группа Judicial Watch опубликовала записи, полученные в ходе судебного разбирательства, которые идентифицировали 10 случаев укусов от овчарки Байдена разной степени тяжести с октября 2022 года по январь 2023 года.

Записи, обнародованные группой, показали, что в одном из инцидентов, о которых сообщалось в прошлом году, офицер секретной службы был доставлен в больницу с укусами за плечо и бедро.

Ранее у Байденов были проблемы с другой собакой — Мейджором, которую пришлось отправить жить в Делавер после неоднократных инцидентов, связанных с укусами в Белом доме.

Еще одна немецкая овчарка Чемп, которая была в семье Байденов, умерла в июне 2021 года в возрасте 13 лет.

В декабре 2021 года после отъезда Мейджора и смерти Чемпа Байдены завели в Белом доме Командера, бывшего еще щенком.

Найдена причина агрессивного поведения собаки Джо Байдена

Напомним, ученые из Университета содружества Виргинии (Virginia Commonwealth University) пришли к выводу, что даже кратковременное общение с собаками благоприятно сказывается на состоянии организма человека – за 5-20 минут поглаживания четырехлапого уровень гормона стресса кортизола значительно падает.

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