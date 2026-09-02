Строил террасу – нашел "сейф викингов": во дворе лежало 18,5 кг серебра

Серебряное сокровище было найдено в частном саду на территории современного города. / © Live Science

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В Дании мужчина при обустройстве террасы в собственном дворе случайно обнаружил более 18,5 кг серебра в возрасте около тысячи лет. Исследователи установили, что это крупнейшее известное серебряное сокровище эпохи викингов, найденное в стране.

Об этом сообщает Live Science.

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Находку обнаружили в муниципалитете Ребильде. Владелец дома наткнулся на металлические предметы, когда снимал слой грунта, камни и гравия для будущей террасы.

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«Это должно было быть всего несколько часов тяжелой работы в саду, но оказалось самым большим сюрпризом в моей жизни», — рассказал мужчина, пожелавший остаться анонимным.

В общей сложности клад содержит около 700 серебряных предметов: слитки, украшения, целые монеты и их фрагменты, а также небольшой амулет в виде молота Тора. Приблизительно 320 предметов находились в глиняном сосуде, остальные лежали рядом в земле.

По данным исследователей, находка почти втрое превышает по размеру предыдущее крупнейшее серебряное сокровище эпохи викингов в Дании.

На одном из серебряных слитков обнаружили руническую надпись, которая может означать «хуту». Исследователи предполагают, что это могло быть имя человека или отметка владельца.

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Сокровище пролежало в земле более тысячи лет

Среди находок есть два англосаксонских серебряных пенни, отчеканенных в правление короля Эдуарда Старшего в 899–924 годах. Это позволяет датировать клад примерно X веком.

Также археологи обнаружили исламские монеты. По словам специалистов, они вместе с англосаксонскими деньгами свидетельствуют о широких торговых связях Дании эпохи викингов с разными регионами Европы и Востока.

Исследование тяжести предметов также показало, что серебро было организовано по определенной системе. Слитки, браслеты и фрагменты можно разделить на весовые группы, что указывает на использование серебра не только как украшения, но и средства платежа.

"Это как найти сейф времен викингов", - объяснил менеджер по культурному наследию музеев Северной Ютландии Торбен Сарау.

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Почему именно клад зарыли, пока неизвестно. Его могли спрятать у поселения викингов, вдоль древней дороги или в отдаленном месте.

Находку передали на экспертизу в Национальный музей Дании.

Ранее сообщалось, что жительница США по имени Джорджия, которая переживала потерю отца, натолкнулась на неожиданную находку во время разбора его личных вещей. В старом шкафу, завернутым в полотенце, лежал старинный кинжал, который, по предварительным оценкам, может датироваться XIX веком.

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