Строитель не пришел на работу, потому что у него закончились чистые носки: как отреагировал начальник

Строитель не пришел на работу, потому что у него закончились чистые носки: как отреагировал начальник

Мужчина сказал, что не сможет прийти на работу.

Один из сотрудников строительной компании из английского Бристоля отказался приходить на работу из-за того, что у него закончились чистые носки.

Об этом сообщает Daily Mirror.

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Однажды владелец компании Кен Мур получил сообщение от строителя, написавшего, что не сможет прийти на работу, потому что его девушка не постирала носки, и чистых у него теперь нет.

Англичанин добавил, что надеть ботинки без носков он не сможет, потому что в обуви образовались большие дыры, и потому рабочий день точно придется пропустить. Напоследок он извинился.

Для руководителя такая проблема не вызывала сочувствия, он заявил, что если бы на месте строителя был другой сотрудник, он уволил бы его после такого заявления.

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