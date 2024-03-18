Строитель обнаружил спрятанную в крыше записку 1941 года с советами для будущих поколений

Строитель нашел записку из прошлого с советами для будущих поколений во время проведения ремонтных работ на исторической памятке.

Об этом пишет Mirror.

Он не ожидал, что, начиная свой рабочий день, встретит рукописную записку, написанную более 80 лет назад. Но во время работы над церковью Святого Иакова в Антверпене, Бельгия, он нашел стратегически размещенную спичечную коробку, которая была вмонтирована в свисавший с потолка орнамент.

Когда он открыл коробку, нашел записку, в которой подробно описывались плохие условия труда, в которых приходилось работать таким рабочим, как он, а также некоторые советы для последующих поколений. Она была датирована 21 июля 1941 года.

Ее подписали четверо мужчин: Джон Янссен, Юл Гизелинк, Луи Шантрейн и Юл Ван Хэмельдонк, объясняющие, что работали над этим же потолком 82 года назад. Сообщение, написанное на обратной стороне рабочего купона, переводится: "Когда этот потолок нужно будет раскрашивать снова, нас уже не будет на этой земле. Мы должны сказать следующим поколениям, что у нас не было счастливой жизни. Мы пережили две войны. Одну в 1914 году и одну в 1940-м, это что-то значит? Мы работаем здесь, едва не умирая с голоду, они требуют от нас копейки за почти полное отсутствие еды. Я хочу дать совет следующим поколениям на случай, если придет другая война. Имейте достаточное количество пищи в избытке: рис, кофе, муку, табак, зерно, пшеницу, чтобы выжить. Наслаждайтесь жизнью на полную и, если нужно, возьмите другую жену. Из тех, кто женат: Берегите свой дом! Салют, мужчины!".

Эта удивительная находка собрала сотни лайков в социальных сетях, а в комментариях люди выразили надежду, что семьи этих четырех мужчин разыщут, чтобы они могли прочесть записку сами.

Напомним, найдено самое старое послание в бутылке, которому 132 года. Его нашли во время прогулки по австралийским песчаным дюнам.

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