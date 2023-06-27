Студент генетически создал самых больших в мире кроликов: как они выглядят (фото)

Их вес от 9 до 11 кг.

Мексиканский студент создал самых больших в мире кроликов с помощью генной инженерии.

Об этом пишет needtoknow.co.uk.

Андрес Якин использовал фламандских гигантов – ныне самый большой вид домашних кроликов в мире – с ушами среднего размера. Он скрестил их с домашним кроликом с более длинными ушами.

Андрес Якин с гигантскими кроликами / Фото: Jam Press

В результате получился огромный кролик с более длинными ушами и блестящей шерстью, чем у типичных фламандских гигантов.

Из-за своего размера фламандских кроликов можно сравнить с мелкими породами собак, и они считаются практичными домашними животными, поскольку они более послушны, чем домашние кролики нормального размера.

Андрес Якин с гигантскими кроликами / Фото: Jam Press

23-летний Андрес начал свой генетический проект изучая зоологию и ветеринарию в Заслуженном автономном университете Пуэблы в Мексике.

Он сказал: "Этот вид из Фландрии самый большой в Мексике и во всем мире. Их разводят только в Мексике, Новой Зеландии и Калифорнии, где ведется работа по их быстрому разведению, чтобы они имели больше мяса на теле".

Андрес Якин с гигантскими кроликами / Фото: Jam Press

Он объяснил, что создал генетический проект в университете два года назад.

Средний фламандский гигант весит от 6 до 10 кг. Не имеющие имени кролики Андреса немного тяжелее — от 9 до 11 кг, хотя он пытается еще больше увеличить их размер. Используя только генетику, он считает, что он может заставить кроликов вырасти до 14 кг веса.

Парень создал самых больших в мире кроликов / Фото: Jam Press

Андрес из города Уачиканго уже несколько лет занимается разведением кроликов.

Он сказал, что из фламандских гигантов выходят хорошие домашние животные, потому что они не прыгают и более терпеливы, когда с ними обращаются.

Напомним, авантюрист рассказал, как живет на одинокой скале в мире с китами и тюленями. Мужчина решил отказаться от обычной жизни в пользу "бессмысленного существования".

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