Студент генетически создал самых больших в мире кроликов: как они выглядят (фото)

Их вес от 9 до 11 кг.
Мексиканский студент создал самых больших в мире кроликов с помощью генной инженерии.
Об этом пишет needtoknow.co.uk.
Андрес Якин использовал фламандских гигантов – ныне самый большой вид домашних кроликов в мире – с ушами среднего размера. Он скрестил их с домашним кроликом с более длинными ушами.
В результате получился огромный кролик с более длинными ушами и блестящей шерстью, чем у типичных фламандских гигантов.
Из-за своего размера фламандских кроликов можно сравнить с мелкими породами собак, и они считаются практичными домашними животными, поскольку они более послушны, чем домашние кролики нормального размера.
23-летний Андрес начал свой генетический проект изучая зоологию и ветеринарию в Заслуженном автономном университете Пуэблы в Мексике.
Он сказал: "Этот вид из Фландрии самый большой в Мексике и во всем мире. Их разводят только в Мексике, Новой Зеландии и Калифорнии, где ведется работа по их быстрому разведению, чтобы они имели больше мяса на теле".
Он объяснил, что создал генетический проект в университете два года назад.
Средний фламандский гигант весит от 6 до 10 кг. Не имеющие имени кролики Андреса немного тяжелее — от 9 до 11 кг, хотя он пытается еще больше увеличить их размер. Используя только генетику, он считает, что он может заставить кроликов вырасти до 14 кг веса.
Андрес из города Уачиканго уже несколько лет занимается разведением кроликов.
Он сказал, что из фламандских гигантов выходят хорошие домашние животные, потому что они не прыгают и более терпеливы, когда с ними обращаются.
Напомним, авантюрист рассказал, как живет на одинокой скале в мире с китами и тюленями. Мужчина решил отказаться от обычной жизни в пользу "бессмысленного существования".
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