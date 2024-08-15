Студент отправился в 134-дневное путешествие без телефона: с какими проблемами он столкнулся (фото)

Он решил исследовать жизнь без доступа к Интернету или цифровой связи.

Для многих людей сложно вообразить день без мобильного телефона. Поэтому опыт молодого человека, который путешествовал по Китаю 134 дня без доступа к технологиям, ошеломил их.

Как пишет SCMP, Ян Хао, обучающийся на докторскую степень в британском университете, покинул свой родной город Тайюань в ноябре в прошлом году и вернулся в апреле. Он побывал в 24 провинциях и регионах.

У Яна не было ни мобильного телефона, ни компьютера во время путешествия, он взял с собой только две камеры, которые не могли подключаться к Интернету.

Ян изучает современное искусство в британском университете, и одна из его исследовательских тем – влияние цифровизации на жизнь людей.

"Я чувствую, что мобильный телефон для нас как цифровой орган. Мы не можем делать многое без него. Поэтому я хотел изучить, что произойдет, если у нас вообще не будет доступа к Интернету. Каким будет опыт, скажем, в течение нескольких месяцев?" – сказал Ян.

Он поделился, что Китай – это место с самым быстрым развитием цифровизации и технологий в мире.

"Опираясь на сомнения и размышления относительно цифровизации, я решил провести эксперимент в Китае, чтобы осуществить результат, не полагаясь на Интернет", — сказал Ян.

Ян Хао / Фото: Weibo

Он сказал, что неудобства, возникающие из-за отсутствия мобильного телефона, были обычным делом во время его поездки. К примеру, он не мог забронировать отель заранее или быстро проверить банковское приложение, а также не мог заказать такси.

Ян обнаружил, что в большинстве магазинов нет терминала, чтобы провести его банковскую карту. Иногда, когда у него не было достаточно наличных денег, чтобы заплатить, ему приходилось идти на большие расстояния, чтобы найти банкомат для снятия денег. Он сказал, что для решения этих проблем ему нужно больше общаться с незнакомцами, которых он встречал на дороге.

"Почти все, кто слышал, что я не пользуюсь мобильным, были в шоке", — сказал Ян. "Некоторые спрашивали, не делаю ли я что-то плохого, не выполняю ли особую работу, а другие думали, что интересно жить без мобильного".

Он сказал, что наличие мобильного телефона часто отвлекает, поэтому в своем путешествии без него он мог сосредоточиться на чтении книг.

"Я как древний человек, совершивший путешествие во времени в наши дни. Все эти неприятности и радости взволновали меня. Это бесспорно был отличный жизненный опыт", — сказал Ян.

Ян Хао / Фото: Weibo

Он планирует опубликовать книгу статей, написанных о поездке, и снять документальный фильм на основе видео, которые он снял в пути.

Опыт Яна вызвал ажиотаж в социальных сетях: "Он ошеломляющий. Я не могу прожить и часа, не проверив свой мобильный", "Я думаю, что необходимо брать с собой мобильный. Он облегчает жизнь и может спасти в чрезвычайных ситуациях".

Напомним, авиакомпания навсегда запретила летать путешественнице за то, "чего она не совершала". В конце концов ей удалось доказать правду.

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