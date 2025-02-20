Студент поджег общежитие, пытаясь спрятать секс-куклу от своего соседа – фото

Сосед поджигателя вернулся в комнату несколько раньше.

В Китае студент случайно вызвал пожар в общежитии, когда в панике пытался спрятать свою секс-куклу.

Об этом пишет SCMP.

10 февраля студент Технологического университета Хэфэй в провинции Аньхой рассказал, что пожар вспыхнул в общежитии после того, как другой студент поджег надувную куклу.

Парень баловался с игрушкой для взрослых, когда неожиданно вернулся его сосед по комнате. Озадаченный студент попытался скрыть свои действия, поджег куклу. Сначала он пытался сжечь ее в коридоре общежития, но огонь быстро распространился по помещению.

Пожар в общежитии / Фото: Weibo

К счастью, пожар удалось вовремя потушить и обошлось без жертв. Студент получил выговор.

"В коридоре общежития горела надувная кукла. Охранник сразу же связался с пожарной службой и ситуация была ликвидирована", — рассказал сотрудник университета. "Никакого материального ущерба или жертв не было, и мы уже пообщались со студентом, который был причастен к этому".

После инцидента общежитие университета опубликовало объявление, в котором четко указало, что студенты не должны использовать открытый огонь для работы с силиконовыми предметами.

"Пожалуйста, не используйте открытое пламя для работы с силиконовыми изделиями или другими легковоспламеняющимися материалами в здании. Предметы, которые больше не нужны, можно выбросить в помойку", — говорится в объявлении.

Инцидент ошеломил пользователей социальных сетей:

То, что должно было быть известно только его соседу по комнате, теперь известно всему Интернету

Вы можете разлюбить, но пожалуйста, не делайте никому больно. В конце концов, именно надувная кукла пострадала больше всего

Использование открытого огня в людных местах. Это должно рассматриваться как преступление против общественной безопасности, не правда ли?

Напомним, студент забыл об экзамене и прилетел в колледж на параплане. Парень проявил креативный подход к решению проблемы с пробками.

Читайте также: