Студент поджег общежитие, пытаясь спрятать секс-куклу от своего соседа – фото

Сосед поджигателя вернулся в комнату несколько раньше.
В Китае студент случайно вызвал пожар в общежитии, когда в панике пытался спрятать свою секс-куклу.
Об этом пишет SCMP.
10 февраля студент Технологического университета Хэфэй в провинции Аньхой рассказал, что пожар вспыхнул в общежитии после того, как другой студент поджег надувную куклу.
Парень баловался с игрушкой для взрослых, когда неожиданно вернулся его сосед по комнате. Озадаченный студент попытался скрыть свои действия, поджег куклу. Сначала он пытался сжечь ее в коридоре общежития, но огонь быстро распространился по помещению.
К счастью, пожар удалось вовремя потушить и обошлось без жертв. Студент получил выговор.
"В коридоре общежития горела надувная кукла. Охранник сразу же связался с пожарной службой и ситуация была ликвидирована", — рассказал сотрудник университета. "Никакого материального ущерба или жертв не было, и мы уже пообщались со студентом, который был причастен к этому".
После инцидента общежитие университета опубликовало объявление, в котором четко указало, что студенты не должны использовать открытый огонь для работы с силиконовыми предметами.
"Пожалуйста, не используйте открытое пламя для работы с силиконовыми изделиями или другими легковоспламеняющимися материалами в здании. Предметы, которые больше не нужны, можно выбросить в помойку", — говорится в объявлении.
Инцидент ошеломил пользователей социальных сетей:
- То, что должно было быть известно только его соседу по комнате, теперь известно всему Интернету
- Вы можете разлюбить, но пожалуйста, не делайте никому больно. В конце концов, именно надувная кукла пострадала больше всего
- Использование открытого огня в людных местах. Это должно рассматриваться как преступление против общественной безопасности, не правда ли?
Напомним, студент забыл об экзамене и прилетел в колледж на параплане. Парень проявил креативный подход к решению проблемы с пробками.
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