Студент пошел за носками для дедушки, а нашел 135 тысяч долларов: он удивил поступком

Американскому подростку пришлось принять непростое решение после того, как он нашел 135 тысяч долларов.

Об этом пишет Daily Star.

Хосе Нуньес Романису, студенту уголовного правосудия из Нью-Мексико, было 19 лет, когда он пытался внести деньги на покупку носков для дедушки еще в 2020 году. Однако парень заметил гигантский пластиковый пакет, наполненный наличными.

"Когда я впервые увидел это, я несколько секунд смотрел на него, не зная, что делать", – сказал парень. "Я был очень шокирован. Я никогда не видел столько денег".

Заметив бирку, на которой было написано, что в сумке было 60 000 долларов в 20-долларовых купюрах, Хосе решил позвонить в полицию, а не бежать с деньгами. Позже правоохранители обнаружили в сумке еще 75 000 долларов в виде 50 долларовых купюр.

Студент нашел 135 тысяч долларов / Фото: Albuquerque Police Department

"За 21 год я увидел многое, но это было уникально и освежило департамент и город", — сказал тогда представитель полицейского управления Альбукерке офицер Саймон Дробик. "Я думаю, что это самая большая сумма денег, найденная в Альбукерке и возвращенная".

Хосе признался, что "ему никогда не приходило в голову забрать себе что-то из этого".

Сначала подросток думал позвонить по номеру, указанному на стороне банкомата, но в конце концов решил обратиться в полицию. Хосе положил сумку с деньгами в машину и подъехал к банкомату, чтобы никто другой не смог воспользоваться им.

По словам представителя полицейского управления Гилберта Гальегоса-младшего, подрядчик хотел положить деньги в банкомат, но ошибочно оставил их на тротуаре.

Через несколько дней Хосе был приглашен на встречу с мэром Альбукерке и начальником полиции на церемонии, на которой присутствовало более 50 человек. Офицер Дробик узнал, что изучает уголовное правосудие, и предложил парню подать заявление на должность в ведомстве.

Студент нашел 135 тысяч долларов / Фото: Albuquerque Police Department

"Я хотел стать следователем или детективом полиции с самого детства", — сказал Хосе. "Я уже думал об этом".

На церемонии мэр Тим Келлер сказал: "Мальчик, мы все знаем этот соблазн. Даже просто взять немного, просто одну из этих связок сверху. Я имею в виду, что это должно быть очень сложно".

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