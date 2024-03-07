Студент пошел за носками для дедушки, а нашел 135 тысяч долларов: он удивил поступком

Его прославляли как героя.
Американскому подростку пришлось принять непростое решение после того, как он нашел 135 тысяч долларов.
Об этом пишет Daily Star.
Хосе Нуньес Романису, студенту уголовного правосудия из Нью-Мексико, было 19 лет, когда он пытался внести деньги на покупку носков для дедушки еще в 2020 году. Однако парень заметил гигантский пластиковый пакет, наполненный наличными.
"Когда я впервые увидел это, я несколько секунд смотрел на него, не зная, что делать", – сказал парень. "Я был очень шокирован. Я никогда не видел столько денег".
Заметив бирку, на которой было написано, что в сумке было 60 000 долларов в 20-долларовых купюрах, Хосе решил позвонить в полицию, а не бежать с деньгами. Позже правоохранители обнаружили в сумке еще 75 000 долларов в виде 50 долларовых купюр.
"За 21 год я увидел многое, но это было уникально и освежило департамент и город", — сказал тогда представитель полицейского управления Альбукерке офицер Саймон Дробик. "Я думаю, что это самая большая сумма денег, найденная в Альбукерке и возвращенная".
Хосе признался, что "ему никогда не приходило в голову забрать себе что-то из этого".
Сначала подросток думал позвонить по номеру, указанному на стороне банкомата, но в конце концов решил обратиться в полицию. Хосе положил сумку с деньгами в машину и подъехал к банкомату, чтобы никто другой не смог воспользоваться им.
По словам представителя полицейского управления Гилберта Гальегоса-младшего, подрядчик хотел положить деньги в банкомат, но ошибочно оставил их на тротуаре.
Через несколько дней Хосе был приглашен на встречу с мэром Альбукерке и начальником полиции на церемонии, на которой присутствовало более 50 человек. Офицер Дробик узнал, что изучает уголовное правосудие, и предложил парню подать заявление на должность в ведомстве.
"Я хотел стать следователем или детективом полиции с самого детства", — сказал Хосе. "Я уже думал об этом".
На церемонии мэр Тим Келлер сказал: "Мальчик, мы все знаем этот соблазн. Даже просто взять немного, просто одну из этих связок сверху. Я имею в виду, что это должно быть очень сложно".
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