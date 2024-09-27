Студент потратил годы на создание самой высокой в мире шляпы: ее высота, вес и фото

Мужчина из Пенсильвании, США, осуществил свою многолетнюю мечту о создании самой высокой шляпы в мире, когда вышел на прогулку в своем 5,4-метровом творении.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Джошуа Кайзер успешно побил рекорд в Брайнигсвилле после нескольких лет неудачных попыток, начавшихся, когда Университет штата Пенсильвания закрыл свой кампус в первые дни пандемии COVID-19.

"Я просматривал рекорды на сайте GWR в поисках вдохновения. В конце концов я наткнулся на фотографию эксцентричного мужчины, который позирует с гигантской шляпой на голове – самой высокой шляпой в мире", — рассказал Кисер в интервью.

Самая высокая шляпа в мире / Фото: Guinness World Records

"Эксцентрический мужчина", Одилон Озаре, установил рекорд в 2018 году с 4,8-метровой шляпой.

"Без всякой причины, образ бессмысленно высокой шляпы застрял у меня в голове. Я закрыл свой ноутбук и пошел искать материалы для изготовления высокой шляпы. Я был убежден, что смогу установить рекорд и в кратчайшие сроки вписать свое имя в учебники истории", – рассказывает Кайзер.

Его первая попытка с использованием картонных блоков и липучек не смогла превысить даже 1,5 м.

Самая высокая шляпа в мире / Фото: Guinness World Records

"Липучки не могли удерживать блоки вместе достаточно крепко, и я не мог держать ее на голове", – говорит он.

Следующая идея Кайзера – деревянные дюбеля – оказалась такой же неудачной.

"Я планировал прикрепить гайки и болты к кончикам дюбелей, чтобы скрепить их между собой на длинном участке пути. Это не было достаточно прочным, чтобы направить его на высоту более 4,5 метров прямо в небо", — сказал он. "Мне нужно было что-то покрепче – я думал об арматуре или металлических прутьях, но знал, что они будут слишком тяжелыми. Эта идея не сработала. Я все равно не смог бы прикрепить ее к голове, даже если бы смог".

Самая высокая шляпа в мире / Фото: Guinness World Records

Кайзер также пытался использовать проволоку, но, в конце концов, отказался от этой идеи.

Его окончательный дизайн был вдохновлен, когда он наткнулся на несколько легких водостоков, а также мусорный бак, который, по его словам, "выглядел примерно так же как окружность его головы".

Головной убор был укреплен расширяющейся пеной и обтянут красной тканью в стиле Санты, чтобы придать ему вид шляпы.

Он успешно прошел необходимое расстояние в 10 метров в шляпе весом 12 кг, получив титул.

Самая высокая шляпа в мире / Фото: Guinness World Records

Напомним, недавно визажистка установила рекорд, который не могли побить 19 лет. За сутки она сделала лишь один 20-минутный перерыв.

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