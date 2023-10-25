Студент с языком больше теннисного мяча побил рекорд: как он выглядит (фото, видео)

Раньше он думал, что у всех людей такие языки.

Обладая редкой способностью "надувать" язык, 20-летний Брейдон Маккалоу (США) установил мировой рекорд по наибольшей окружности языка.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Имея размер 16 см, язык Брейдона побил предыдущий рекорд в 14,73 см, установленный Сашей Файнером (Бельгия) раньше в этом году.

"Всю свою жизнь я замечал, что у меня ненормально большой язык", — сказал Брейдон, сейчас изучающий промышленное проектирование в Университете Майами.

Брейдон Маккалоу / Фото: guinnessworldrecords.com

Брейдон надувал язык, сколько себя помнит, но в детстве он никому этого не показывал, потому что думал, что все остальные тоже могут это делать.

"Раньше я всегда думал, что мой язык нормальный... Наверное, я ошибался", – сказал он.

Брейдон Маккалоу / Фото: guinnessworldrecords.com

И только когда Брейдон пошел в среднюю школу, он осознал, что его орган уникален.

"Многие из моих друзей и родственников отреагировали неоднозначно", — рассказал он. "Они были либо ошеломлены, либо возмущены. Многие люди никогда не видели ничего похожего на мой язык, поэтому они были очень заинтригованы".

#tongue ♬ @guinnessworldrecords Великий тон circumference 16cm (6.3 in) by Braydon McCullough #guinnessworldrecords

Хотя раздувание языка не причиняет ему ни малейшей боли, Брейдон говорит, что он болит, если он делает это часто и в течение короткого периода времени.

Даже когда его язык не надувать, Брейдон описывает его как "очень широкий, толстый и довольно длинный".

Брейдон Маккалоу / Фото: guinnessworldrecords.com

Он часто случайно кусает язык по бокам и считает, что его большой размер может являться причиной его легкой шепелявости.

Язык Брейдона теперь пополнил ряды других рекордсменов, таких как самый длинный в мире язык (мужской), принадлежащий Нику Стоберлу (США); самый длинный язык (женский), принадлежащий Шанель Таппер (США); и самый широкий язык (мужской), которым владеет Брайан Томпсон (США).

Напомним, 62-летний мужчина станцевал с 319 бокалами на голове. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Читайте также: