Студент создал самый маленький в мире пылесос из ручки: как он выглядит и работает (фото)

23-летний студент Тапала Надамуни (Индия) завоевал титул Книги рекордов Гиннеса, создав самый маленький в мире пылесос.

Об этом говорится на официальном сайте.

Его размер составляет всего 0,65 см – меньше ширины среднего ногтя на мизинце – и это на 0,2 см меньше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2022 году.

Вакуум измеряется по кратчайшей оси корпуса пылесоса, то есть размеры ручки и шнура питания не учитываются при окончательном измерении.

Самый маленький в мире пылесос / Фото: Guinness World Records

Тапала, ранее удерживавший этот рекорд в 2020 году с вакуумом 1,76 см, провел последние два года, пытаясь вернуть титул. За это время он испытал две неудавшиеся попытки. Он рассказал, что в этот раз "пришел с совершенно новым дизайном", подготовив более 50 принципиальных схем, чтобы обеспечить соответствие своего создания необходимым стандартам.

Для целей записи, пылесос определяется как устройство с электрическим приводом, собирающее мусор с помощью всасывания, происходящего за счет отрицательного внутреннего давления.

Самый маленький в мире пылесос / Фото: Guinness World Records

Достижение адекватного всасывания оказалось сложной задачей для Тапалы, который был вынужден внести дальнейшие изменения в свою конструкцию после столкновения с проблемами во время тестирования.

Его вакуум изготовлен по большей части из шариковой ручки, которую можно заправлять, с добавлением небольших кусочков пластика и металла.

Самый маленький в мире пылесос / Фото: Guinness World Records

Внутри вакуума имеется крошечный вращающийся вентилятор, питающийся от четырехвольтового вибрационного двигателя, создающий всасывание.

При подключении к источнику питания пылесос выдает жужжание и способен всасывать частицы пыли, которые затем можно выбросить наружу.

В общей сложности Тапала потратил на этот проект около 20 000 рупий (238 долларов США).

Самый маленький в мире пылесос / Фото: Guinness World Records

Изобретение гаджетов было его хобби еще с детства, и он очень рад, что через четыре года ему удалось побить этот рекорд. Он сказал: "Все студенты нашего колледжа были ошеломлены этим крошечным пылесосом, а мои преподаватели сказали мне, что это самое красивое произведение, которое они когда-либо видели".

Напомним, мужчина шокировал, запомнив 14 000 цифр числа Эйлера. Для воспроизведения ему понадобилось всего 49 минут.

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