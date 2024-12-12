Студент в течение 10 месяцев бесплатно пожил в более чем 60 отелях: что он придумал

21-летний студент из Тайчжоу, Китай, умудрился потребовать в более 60 различных отелей бесплатное проживание и финансовую компенсацию, создавая фейковые проблемы с гигиеной и обещая принять меры против них.

Об этом сообщает Oddity Central.

Цзян придумал особенно агрессивный способ финансирования своей привычки к путешествиям, когда ему не хватало средств. В сентябре в прошлом году, решив отложить поступление в университет в пользу путешествий по Китаю, парень быстро увидел, что его средства уменьшаются, что заставило его найти альтернативный способ покрытия своих расходов.

Проанализировав свои расходы, Цзян понял, что гостиницы были особенно тяжелыми для его кошелька, поэтому он прибег к шантажу персонала гостиниц, чтобы они предоставляли ему жилье бесплатно.

В течение 10 месяцев Цзяну удалось обмануть по меньшей мере 63 гостиницы, чтобы позволили ему остановиться бесплатно, используя ряд тщательных реквизитов, которые создавали впечатление, что в комнате антисанитария. По сообщениям китайских СМИ, студент имел ошеломляющую коллекцию реквизита, в том числе дохлых тараканов, цикад, пряди волос и даже использованные презервативы, которые он подбрасывал в арендуемые номера. Позже он звонил сотрудникам гостиницы, чтобы пожаловаться на свои "находки" и угрожал разместить негативные отзывы в Интернете и испортить их репутацию.

"В течение 10 месяцев Цзян часто останавливался в отелях, иногда заселяясь в три-четыре разных отеля за один день, — рассказал офицер полиции из Линхая. Он использовал незначительные недостатки или подбрасывал насекомых, жуков и волосы, чтобы угрожать отелям жалобами или разоблачением в Интернете, требуя бесплатного проживания или компенсации.

Многие гостиницы, на которые нацеливался Цзян, предпочли договариваться с ним, поскольку не нуждались в плохой рекламе, но в августе менеджер гостиницы наконец-то решил противостоять ему и связался с другими отелями в этом районе. Многие узнали его и подтвердили, что он применял подобную тактику, когда останавливался у них, в частности, жаловался на мертвых насекомых и использованные презервативы.

"Его жалобы на якобы жуков и волосы в номерах были тревожными. Обсудив эти инциденты с несколькими другими гостиницами, мы заметили, что с этим гостем они повторяются", – рассказал анонимный сотрудник гостиницы.

После того, как способ действий Цзяна был обнаружен, полиция связалась с отелями в пяти провинциях по отношению к студенту и выяснила, что не менее 63 различных отелей стали жертвами его выходок. Сообщается, что ему удалось выманить у своих жертв более 38 000 юаней (5 200 долларов США).

Напомним, тем временем 33-летний мужчина пять лет ночует у незнакомцев. Он похвастался своим гениальным планом.

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