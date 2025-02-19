Студент забыл об экзамене и прилетел в колледж на параплане – фото

Студент получил пятерку за старания после того, как полетел на экзамен на параплане, чтобы избежать пробок на дорогах.

Об этом пишет What's The Jam.

Для Самарта Махангаде из индийского села Пасарани небо стало спасением после того, как он пошел на крайности, чтобы успеть на экзамен.

Все началось с того, что студент забыл, что у него в этот день экзамен. Попав в пробку на дороге в свой колледж, юноша был вынужден проявить креативность.

К счастью для Самарта, специалист по экстремальным видам спорта Говинд Йюал вмешался, чтобы спасти ситуацию. Команда приняла быстрое решение подвезти юношу на параплане над дорожным движением. За 20 минут до начала экзамена Самарт поднялся в небо и успешно приземлился у своего колледжа после безопасного полета под руководством опытных инструкторов по парапланеризму.

Студент прилетел на экзамен на параплане / Фото: скриншот с видео

Местные жители рукоплескали Самарту за его устойчивость, а также высоко оценили быстрое мышление тех, кто организовал его уникальный способ передвижения.

Напомним, пара путешественников поженилась в самолете на высоте 9000 метров. 200 случайных пассажиров стали "гостями" праздника.

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