Студента, потерявшего телефон, потролили из-за списка целей на экране блокировки: что там было (фото)

Потерянную вещь ему вернули.
Сотрудники австралийского горнолыжного курорта Пиришер потролили мужчину из-за списка его целей на экране блокировки смартфона.
Об этом пишет ladbible.com.
Путешественник потерял свой черный Samsung Galaxy S20 и телефон был передан в кассу.
Его необычные жизненные цели стали вирусными в Сети после того, как работники поделились фотографией экрана блокировки утраченного гаджета.
Среди того, что обычно пишется в "Заметках" и держится в секрете, были цели, связанные со здоровьем, такие как "подтянуться и стать 87 кг" и "бросить курить весь никотин".
Другие цели были более материалистическими, в частности "иметь 25 000 долларов на банковском счету" и "иметь мотоцикл". А также достаточно респектабельная цель "получить хорошие оценки в университете".
Но другие цели были несколько страннее, от "стать лучше в драке" до "не стричься три месяца". Возможно, самым неудобным из всех есть: "Иметь трех девушек в списке".
Работников курорта это вдохновило создание своего списка:
- Купить куртку и подготовиться к Slush Cup
- Бросить кататься на санях
- Иметь горные деньги в размере 25 000 долларов
- Иметь Subaru
- Станьте лучше в ландшафтном парке
- Получите хороший результат в Perisher Park Showdown
- Иметь 3 девочки, чтобы разорвать с #yeahthegirls
- Не загорать в очках в течение трех месяцев SPF каждый день
Сообщается, что студент с облегчением вздохнул, поскольку горнолыжный курорт смог вернуть ему телефон. Теперь он может продолжать работать над тем, чтобы разбогатеть и не ходить к парикмахеру три месяца.
Напомним, тем временем мужчина произвел фурор в Сети, сделав тату списка дел на ладони. Дизайн заставил пользователей спорить.
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