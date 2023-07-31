Студента, потерявшего телефон, потролили из-за списка целей на экране блокировки: что там было (фото)

Сотрудники австралийского горнолыжного курорта Пиришер потролили мужчину из-за списка его целей на экране блокировки смартфона.

Об этом пишет ladbible.com.

Путешественник потерял свой черный Samsung Galaxy S20 и телефон был передан в кассу.

Его необычные жизненные цели стали вирусными в Сети после того, как работники поделились фотографией экрана блокировки утраченного гаджета.

Среди того, что обычно пишется в "Заметках" и держится в секрете, были цели, связанные со здоровьем, такие как "подтянуться и стать 87 кг" и "бросить курить весь никотин".

Список целей путешественника / Фото: ladbible.com

Другие цели были более материалистическими, в частности "иметь 25 000 долларов на банковском счету" и "иметь мотоцикл". А также достаточно респектабельная цель "получить хорошие оценки в университете".

Но другие цели были несколько страннее, от "стать лучше в драке" до "не стричься три месяца". Возможно, самым неудобным из всех есть: "Иметь трех девушек в списке".

Работников курорта это вдохновило создание своего списка:

Купить куртку и подготовиться к Slush Cup

Бросить кататься на санях

Иметь горные деньги в размере 25 000 долларов

Иметь Subaru

Станьте лучше в ландшафтном парке

Получите хороший результат в Perisher Park Showdown

Иметь 3 девочки, чтобы разорвать с #yeahthegirls

Не загорать в очках в течение трех месяцев SPF каждый день

Список целей работников горнолыжного курорта / Фото: ladbible.com

Сообщается, что студент с облегчением вздохнул, поскольку горнолыжный курорт смог вернуть ему телефон. Теперь он может продолжать работать над тем, чтобы разбогатеть и не ходить к парикмахеру три месяца.

Напомним, тем временем мужчина произвел фурор в Сети, сделав тату списка дел на ладони. Дизайн заставил пользователей спорить.

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