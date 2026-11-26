Студентка нашла сорт яблок «Уолбридж», Фото: Tayettin Brodzinski

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Американская студентка Таеттин Бродински во время перерыва между парами случайно наткнулась на сорт яблок, который считался исчезнувшим еще в прошлом веке. Она поделилась, что чувствует себя невероятно счастливой из-за своего случайного открытия.

Об этом пишет People.

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Американская студентка случайно наткнулась на сорт яблок, который считали пропавшим 100 лет назад

Прошлой осенью девушка решила прогуляться во время «окна» между занятиями и заметила неизвестное плодовое дерево. Впоследствии лабораторные анализы подтвердили: ей удалось отыскать старинный сорт «Уолбридж» (Walbridge), который исчез из садов и прилавков около ста лет назад и считался безвозвратно потерянным.

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Наставник студентки не скрывает своего восхищения:

«По сути, превзойти это мы уже не сможем», — говорит мужчина.

Обычный отдых на свежем воздухе обернулся для девушки настоящей сенсацией в садоводстве. Сейчас Таеттин Бродзински учится на магистерской программе в Университете штата Вашингтон в городе Пуллман, а осенью прошлого года, когда еще заканчивала бакалавриат, изучала курс по генетике плодовых культур.

Преподаватель дал студентам практическую задачу — сорвать лист с любого большого плодового дерева неизвестной породы и упаковать его в пробирку для дальнейшей лабораторной идентификации. Как рассказала 23-летняя Бродзински, 23 августа 2025 года она пошла отдохнуть от учебы в свой любимый общественный парк Лоусон-Гарденс.

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У самого входа на территорию парка взгляд девушки зацепился за яблоню, мимо которой она раньше проходила, но не обращала внимания. Студентка отнесла собранный образец на пару, но генетический скрининг не показал никакого совпадения с известными селекционными или промышленными сортами. Но зацепка все же нашлась.

Руководитель курса доктор Кэмерон Пис обнаружил, что ДНК-код находки полностью совпадает с профилем из закрытой базы загадочных, до сих пор не распознанных яблонь.

Фото: Tayettin Brodzinski

По словам ученого, примерно через неделю посреди ночи его вдруг осенила догадка, что перед ним не что иное, как «Уолбридж» — сорт, исчезнувший из широкого потребления еще столетие назад. Хотя сам Пис не был узким специалистом именно по этим яблокам, он раньше слышал о них от Дэйва Бенскотта — представителя организации Lost Apple Project, которая разыскивает забытые плодовые культуры.

Профессор собрал урожай из паркового дерева, после чего его исследовательская группа отправила плоды на подробную экспертизу коллегам в штатах Мэн и Огайо.

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6 февраля 2026 года ученые собрались на специальное совещание. После тщательного изучения данных эксперты вынесли окончательный вердикт о том, что девушка нашла легендарный «Уолбридж».

«Сначала я почти не придавала этому значения. Моя реакция была: „О, прикольно“. Я просто чувствую себя счастливицей», — говорит девушка.

История яблок сорта «Уолбридж» берет начало в 1818 году в штате Иллинойс. Сначала сорт завоевал благосклонность жителей Среднего Запада США, а затем перекочевал и в западные штаты. Однако в 1920-х годах эта разновидность начала стремительно исчезать из хозяйств.

Таеттин узнала от фермера из Монтаны, что уход за такими деревьями забирал слишком много сил по сравнению с другими популярными сортами той эпохи из-за их чрезмерной силы роста. Оказалось, что крона деревьев разрасталась так стремительно, что садоводам приходилось тратить немало времени на обрезку этих деревьев.

Фото: Tayettin Brodzinski

«По вкусу это почти как смесь Гренни Смит и Космик Крисп, которые я обожаю».

Организация Lost Apple Project начала активно заниматься сохранностью этого сорта. Саженцы размножают и рассылают всем желающим. Свои амбициозные планы по возрождению редкой культуры питает и самая первооткрывательница: она хочет вернуть эти яблони на свою малую родину — в штат Монтана. У девушки уже есть 13 саженцев, из которых хочет вырастить собственный сад.

Яблоки: последние новости

Яблоки являются источником клетчатки и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердца, кишечника и стабильный уровень сахара в крови, а отдельные сорта оказывают еще большее влияние.

Сорт Red Delicious содержит кверцетин против воспаления и сердечно-сосудистых заболеваний. Сорт Гала, если есть по три яблока ежедневно не менее 6 недель, снижает уровень С-реактивного белка в среднем на 17%. Сорт Фудзи содержит пектин-пребиотик для кишечника и сытости, а два яблока ежедневно в течение недели повышают ферменты антиоксидантной защиты.

Ханикрисп имеет фенольные антиоксиданты и флоридзин для поддержания контроля сахара в крови. Ренетта Канада, если употреблять 2 яблока ежедневно в течение двух месяцев, снижает холестерин и помогает предотвращать атеросклеротические бляшки. А сорт Гренни Смит отличается одним из самых низких содержаний сахара.

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