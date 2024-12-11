Студентка создала самый маленький в мире игровой автомат: как он выглядит (фото)

Студентка колледжа в Онтарио, Канада, сконструировала, как полагают, самый маленький в мире игровой автомат.

Об этом сообщает CBC News.

Виктория Корхонен, студентка электромеханического факультета колледжа Фаншоу, представила свое творение: автомат высотой всего 6 см, шириной 2,5 см и длиной 3 см.

В аркадном автомате можно сыграть классическую игру Pong.

Автомат был официально измерен профессором строительства колледжа Фаншоу Мэттом Карсоном в надежде зафиксировать мировой рекорд Гиннеса для самого маленького игрового автомата.

"Я решила посмотреть на маленькие рекорды, которые я могла бы побить, и нашла этот игровой автомат и полностью влюбилась в его дизайн", — сказала Виктория в интервью. "Размер – это, безусловно, то, что мне нравится, иметь самую маленькую вещь".

Самый маленький в мире игровой автомат / Фото: CBC

Ранее девушка была частью школьной команды, побившей мировой рекорд Гиннеса из самой длинной палки для селфи. Доказательства, полученные во время официального измерения, должны быть пересмотрены организацией, регистрирующей рекорды, чтобы выяснить, имеет ли Виктория право на второй титул на свое имя.

"Я хотела, чтобы у меня был сертификат на мое имя, который можно было бы поставить в рамку, поэтому такова была моя цель", — сказала она.

Самый маленький в мире игровой автомат / Фото: CBC

Текущий рекорд принадлежит жителю Северной Каролины Джонатану Чарльзу, чья игра Space Invaders была измерена в 2018 году на 6,6 см в высоту, 3,3 см в длину и 2,9 см в ширину.

Напомним, Книга рекордов Гиннеса вспомнила историю самых высоких людей в мире с 1900 года. Так, рост самого высокого человека в истории достигал 272 см.

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