Студенту ампутировали конечности после того, как он съел остатки лапши соседа по комнате

Студенту пришлось ампутировать конечности после того, как он съел остатки куриной лапши своего соседа по комнате, оставленной в холодильнике на ночь.

Об этом пишет Ladbible.

Согласно отчету, менее чем через сутки после того, как парень съел блюдо, он сильно заболел и имел множество осложнений со здоровьем, что привело к ампутации всех конечностей. Пациенту было настолько плохо, что его вертолетом доставили в реанимацию другой больницы для дальнейшего лечения.

У парня поднялась температура и пульс, отказали почки, и кровь начала сворачиваться, ему пришлось ввести седативные средства.

Как известно, он не был аллергиком, имел все прививки, выкуривал две пачки сигарет еженедельно, ежедневно употреблял марихуану и не злоупотреблял алкоголем.

В отчете медиков отмечается: "Пациент чувствовал себя хорошо за 20 часов до госпитализации, когда после того, как он съел остатки пищи, появились диффузная боль в животе и тошнота. За пять часов до госпитализации кожа покраснела".

По словам одного из врачей, тяжелые симптомы, вероятно, являлись агрессивной бактериальной инфекцией.

Получив результаты анализа крови, врачи обнаружили, что в его крови есть бактерия под названием Neisseria meningitidis. Это менингококцемия. Его иммунная система начала реагировать, как пояснил доктор Бернард: "Это похоже на порез на коже — кровотечение наконец останавливается из-за сгустка крови, а затем область вокруг пореза становится отечной и горячей".

"Он отек, потому что кровеносные сосуды расширяются, чтобы больше кровеносных сосудов могли попасть в эту область. Но когда бактерии присутствуют в крови, кровеносные сосуды всего тела расширяются, вследствие чего артериальное давление падает, не давая кислороду попасть в органы. Маленькие тромбы начинают образовываться везде, поскольку они застревают в мелких кровеносных сосудах, блокируя кровоток. Поскольку его руки и ноги становятся холодными, им не хватало кислорода", — объяснил врач.

Пока состояние парня успело стабилизироваться, на его пальцах и стопах развилась гангрена. Потому ему пришлось ампутировать части всех 10 пальцев, а также провести двустороннюю ампутацию под коленным суставом.

Известно, что попавшие в его пищу бактерии распространяются через слюну, что интересно в этом случае, поскольку его сосед по комнате вырвал после того, как съел часть пищи.

Врачи также обнаружили, что хотя парень получил свою первую менингококковую прививку еще до средней школы, он никогда не делал бустерную вакцинацию, рекомендованную через четыре года, когда ему было 16 лет.

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