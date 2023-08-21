Студенты, напуганные "паранормальным" в своем подвале, обнаружили жуткую правду — фото

В один момент они начали замечать, как коробки остаются открытыми, а свет – включенным.

Группа студентов, которые были напуганы "призраком" в своем доме, наконец-то узнали правду.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Восемь парней и две девушки жили в доме возле кампуса в Колумбусе, США, во время учебы в университете Огайо.

Впоследствии они начали замечать, как в подвале коробки остаются открытыми, включается свет, а ночью раздаются странные звуки.

Студенты были напуганы "паранормальным" в подвале арендованного дома / Фото: YouTube@/Lantern OSU

"Мистика" происходила настолько часто, что они начали шутить о "призраках" в доме, но реальность, пожалуй, была еще более жуткой.

Через месяц они решили исследовать подвал, где нашли запертую дверь. Компания вызвала полицию, которая открыла дверь силой, найдя таинственного мужчину по имени Джереми, жившего в подвале без ведома студентов.

Когда арендодатель и полиция сняли дверную ручку, они обнаружили спальню с фотографиями, телевизором и одеждой.

Комната, где жил незнакомец / Фото: YouTube@/Lantern OSU

"Это может быть потенциально ужасная ситуация... Двое из 10 соседей в комнате в нашей части дома – девушки, а в наших комнатах нет замков на дверях", – рассказал Марк Хартман.

Как оказалось, Джереми долго жил в подвале, не платя аренду. Он использовал боковую дверь, чтобы войти, и никогда не видел других членов дома.

По словам Марка, мужчина ничего не объяснил и просто покинул помещение.

Студенты же были огорчены тем, что их агент по недвижимости, очевидно, пропустил незнакомца, имевшего доступ ко всему.

Напомним, недавно жительница Калифорнии обнаружила, что совершенно незнакомый мужчина тайно живет в подвале ее дома в течение нескольких месяцев. Его задержала полиция.

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