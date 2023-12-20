Студенты подали в суд после того, как преподаватель закончил экзамен на 90 секунд раньше

Они требуют компенсацию в 20 миллионов вон.

Группа южнокорейских студентов подала в суд на правительство из-за того, что их вступительные экзамены в колледж закончились на 90 секунд раньше запланированного срока.

Об этом пишет BBC.

Они просят по 20 миллионов вон (15 400 долларов США) каждый – стоимость годового обучения в колледже. Ошибка повлияла на сдачу экзаменов студентов, говорит их адвокат.

Вступительный экзамен в колледж страны, известный как сунин, является восьмичасовым марафоном, в котором необходимо сдать экзамены по нескольким предметам. Это один из самых сложных экзаменов в мире, и ставки очень высоки.

Это не только влияет на поступление в университет и работу, но даже на будущие отношения. Во время ежегодного экзамена принимается ряд мер, чтобы помочь студентам сконцентрироваться, таких как закрытие воздушного пространства страны и отсрочка открытия фондового рынка.

Результаты экзамена в этом году были опубликованы 8 декабря.

В иске, поданном 19 декабря по меньшей мере 39 студентами, утверждается, что звонок раздался ранее во время первого предмета экзамена – корейского языка.

Некоторые студенты сразу выразили протест, но заявили, что руководители все равно забрали их бумаги. Учителя сочли ошибку перед началом следующего занятия и вернули полторы минуты во время обеденного перерыва, но студенты смогли лишь заполнить пустые строки, им не позволили изменить ответы.

Студенты сказали, что были так расстроены, что не могли сосредоточиться на части экзамена. Некоторые, как сообщается, сдались и вернулись домой.

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Их адвокат Ким У Сок сообщил местным СМИ, что органы образования не извинились. Причиной такого поступка стало то, что руководитель "неправильно рассчитал время".

Это не первый случай, когда студенты подают в суд из-за слишком раннего звонка. В апреле суд в Сеуле присудил 7 миллионов вон (5250 долларов США) студентам, утверждавшим, что оказались в невыгодном положении на экзамене в 2021 году, потому что их звонок раздался примерно на 2 минуты раньше.

Напомним, 90-летняя бабушка получила степень магистра. Она не планирует останавливаться и заявила, что продолжит обучение.

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