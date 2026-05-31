Студенты создали авто, которое преодолевает более 3 400 км на 3,8 литра горючего — фото

Реклама

Команда студентов-инженеров из Университета Бригама Янга в штате Юта, США, разработала экспериментальный автомобиль, способный проехать более 3 450 километров на 3,8 литра горючего.

Об этом пишет Oddity Central.

Пока автопроизводители во всем мире активно развивают электромобили, молодые инженеры решили продемонстрировать потенциал традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Реклама

Их сверхэкономическое транспортное средство работает на этаноле и способно преодолевать сотни километров на одном литре горючего благодаря сверхлегкой конструкции, компактным размерам и исключительной аэродинамике.

Экспериментальный автомобиль получил название Supermileage, что буквально означает «суперэкономичность». Его вес составляет всего 49 килограммов благодаря кузову из углеродного волокна. Для сравнения, это меньше веса многих взрослых людей.

Еще одной особенностью машины является очень небольшой топливный бак объемом всего 30 миллилитров. Такая емкость лишь несколько превышает объем стандартной лабораторной пробирки. Одной заправки достаточно примерно на 32 километра, после чего топливо необходимо доливать.

Впрочем, разработчиков это не беспокоит, ведь Supermileage создавался не для повседневного использования, а исключительно для участия в специализированных соревнованиях и испытаниях на закрытых трассах.

Реклама

Автомобиль Supermileage

Автомобиль был разработан для участия в ежегодном конкурсе Shell Eco-Marathon, где команды из разных стран соревнуются в создании транспортных средств с максимально низким расходом топлива. Главная цель такой гонки — преодолеть определенную дистанцию, используя как можно меньше энергии.

Чтобы добиться рекордного показателя в 3452-3460 км на галлон, студенты максимально упростили конструкцию автомобиля. В нем отсутствуют практически все элементы комфорта и функции, считающиеся стандартными для обычных машин. Более того, конструкторы даже были вынуждены установить строгие ограничения по параметрам водителя.

Для того чтобы поместиться в единственном сидении Supermileage, у водителя должен быть рост не более 163 сантиметров и вес не более 54 килограммов.

По подсчетам команды, автомобиль смог бы проделать путь от Юты до Нью-Йорка, использовав лишь примерно 3,8 литра. Однако такая поездка вряд ли была бы комфортной или быстрой.

Реклама

Максимальная скорость Supermileage составляет всего 37 километров в час. Кроме того, водителю пришлось бы останавливаться примерно каждые 32 км для очередной доливки горючего в миниатюрный бак.

Разработчики отмечают, что их изобретение не рассматривается как будущий серийный автомобиль. Прежде всего, это инженерный эксперимент, призванный продемонстрировать, насколько эффективными могут быть транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания при максимальной оптимизации конструкции и расхода топлива.

Проект также показывает, каких результатов можно добиться, если поставить экономичность выше скорости, комфорта и практичности.

Напомним, одна ошибка при замене масла может «убить» двигатель авто.

Реклама

Новости партнеров