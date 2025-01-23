Стюардесса бросила работу и стала свинаркой: она шокировала своим заработком (фото)

Доходы бывшей сотрудницы авиакомпании стремительно выросли, когда она покинула небо, чтобы спуститься на грязную землю.

В Китае стюардесса бросила работу и вернулась в родное село, чтобы стать свинаркой. Пока ее американская коллега ищет новое место бортпроводницы после увольнения за тверк в самолете, Ян Яньси уже заработала 200 000 юаней (27 000 долларов США) всего за два месяца.

Об этом пишет SCMP.

27-летняя женщина родилась в сельской семье в провинции Хэйлунцзян. После окончания университета Ян пять лет работала стюардессой в шанхайской авиакомпании. Она рассказала, что в трудные для компании времена ее месячная зарплата составляла всего 2800 юаней (380 долларов США). Так что, живя в Шанхае, она часто просила у родителей деньги. Позже она поняла, что ради улучшения ее жизни родители урезали свои расходы и накопили значительные долги.

В октябре в 2022 году, узнав, что ее мама тайно перенесла несколько операций по удалению липом, Ян решила бросить работу стюардессы и вернуться домой.

Она выразила глубокую вину, сказав: "Мои родители всегда рассказывали мне хорошие новости, но скрывали плохие. Теперь я хотела быть с ними и не хотела быть так далеко от дома".

В апреле в 2023 году Ян переняла свиноферму родственника и начала выращивать животных. Она делилась своей сельской фермерской жизнью на популярной платформе коротких видео, привлекая почти 1,2 миллиона подписчиков.

Ян Яньси / Фото: Weibo

В своих видео Ян мастерски готовит корм для свиней, кормит их и убирает за ними, даже одевая красивые платья, чтобы пообщаться со свиньями.

Экс-бортпроводница написала в социальных сетях: "Я так тяжело работаю на свиноферме, что у меня каждый день болит спина и поясница. После целого дня от меня воняет".

Несмотря на трудности сельской жизни, она остается решительной, ведь за последние два месяца она заработала более 200 000 юаней (27 000 долларов США), занимаясь свиноводством, продавая свиней и другой домашний скот, а также ведя свой аккаунт в социальных сетях.

В будущем она надеется расширить свою ферму, открыть специализированный магазин и основать гостиницу.

Напомним, стюардесса спрятала в прямой кишке килограмм золота. Ее поймали только потому, что ее движения вызвали подозрения.

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