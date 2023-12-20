Стюардесса назвала опасность для здоровья пассажиров самолета, о которой они "даже и не думали"

Бывшая стюардесса назвала самую большую опасность, угрожающую путешественникам во время полета.

Об этом пишет nypost.com.

По словам Кайлы, турбулентность, несчастный случай в туалете или то, что вас может сбить тележка с едой, это не самое плохое, что может произойти. В своем TikTok женщина отметила, что пассажиры не задумываются об ультрафиолетовых лучах, которые становятся более агрессивными по мере приближения к солнцу.

Она подчеркнула, что крошечные окна пропускают более чем достаточно солнца, чтобы нанести серьезный ущерб.

"УФ-излучение там невероятно сильное, поэтому я с религией наношу солнцезащитный крем перед полетом и во время него", – сказала она зрителям. "Солнцезащитный крем, особенно на руках и лице, – настоящая находка во время полетов".

Сотни путешественников были шокированы этим открытием и сразу заявили, что будут применять солнцезащитный крем, когда в следующий раз сядут у окна.

О боже, мне это даже в голову не пришло!

Вот почему я постоянно получаю загадочные солнечные ожоги в дни путешествий

Спасибо, что сообщили, я буду наносить солнцезащитный крем во время полета в Японию

Предупреждение Кайлы было подтверждено врачом, сертифицированным косметическим дерматологом и хирургом Денди Энгельманом, который подтвердил, что интенсивность ультрафиолетового излучения была выше при полете и, как следствие, увеличивала риск повреждения кожи путешественника.

"Любое влияние ультрафиолетовых лучей может привести к повреждению кожи", — сказал Энгельман Verywell. "Чем выше на высоте, тем большую дозу радиации вы получите".

Он подчеркнул, что озон, обычно защищающий кожу, поглощая ультрафиолетовые лучи, на больших высотах становится тоньше.

Другой врач, Брендан Кэмп, сообщил изданию, что "больше УФ-лучей может проникнуть в атмосферу, потенциально подвергая вашу кожу повышенному риску воздействия ультрафиолета".

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Исследования 2015 года показали, что пилоты, летавшие 56 минут на высоте 9 км, испытывали такое же влияние ультрафиолетового излучения, как и 20 минут в солярии.

Исследование также показало, что вероятность развития меланомы у пилотов и членов экипажа вдвое выше, чем у населения в целом.

Поэтому эксперты призывают людей всегда наносить солнцезащитный крем, когда они ожидают подвергаться воздействию солнца.

Напомним, 105-летняя прапрабабушка рассказала о своем долголетии. Она обожает американский футбол и пить виски перед ужином.

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