- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 2 мин
Стюардесса объяснила, почему не стоит летать в футболке: дело в безопасности
Бортпроводница American Airlines призвала пассажиров отказаться от футболок во время перелета.
Бортпроводница призвала пассажиров пересмотреть свой гардероб для перелетов и отказаться от футболок. По ее словам, причина – не дресс-код, а элементарная безопасность в случае чрезвычайной ситуации.
Стюардесса авиакомпании American Airlines Андреа Фишбах поделилась советами по поводу одежды в интервью Who What Wear. Она призналась: еще в детстве усвоила правило, которое соблюдает и сегодня.
«В детстве я много путешествовала, и моя мама установила для меня одно правило, которого я придерживаюсь по сей день», — рассказала она.
Главный аргумент – возможность эвакуации через аварийный трап. По словам бортпроводницы, это не только стрессовая, но и физически болезненная процедура.
«Спускаться по аварийным трапам неприятно и больно — очень больно — и приземление в конце трапа не мягкое. Чем больше вы покрываете поверхность кожи, тем больше защиты получает ваш самый большой орган».
Именно поэтому она советует выбирать одежду с длинными рукавами и штаны, максимально закрывающие тело.
Какую одежду еще не стоит одевать в самолет
Фишбах также назвала другие вещи, которые могут создать проблемы во время поездки:
облегающая одежда
высокие каблуки
чрезмерное количество украшений и аксессуаров
По ее словам, такие вещи могут вызвать задержки во время контроля в аэропорту, чего большинство пассажиров стремятся избежать.
Ранее авиакомпания Ryanair также призвала клиентов воздержаться от полетов в джинсах, что повлекло за собой неоднозначную реакцию среди путешественников.
Хотя перевозчик не объяснил причины подробно, доктор Хью Пабаруэ в комментарии для Huffington Post отметил, что облегающие джинсы могут повышать риск тромбоза глубоких вен, поскольку ограничивают движение во время продолжительного сиденья.
Чем опасен тромбоз глубоких вен
ТГВ возникает, когда в глубоких венах образуется тромб. Если он попадает в легкие, может развиться тромбоэмболия легочной артерии — состояние, представляющее угрозу жизни.
Фишбах особо отметила важность движения во время перелета:
«Если вы высокого роста, много путешествуете или летите длинным рейсом, это очень важно», — добавила она.
Она напомнила пассажирам: «Очень важно иметь возможность немного двигаться на своем месте – я знаю, что это очень сложно – и поддерживать кровообращение».
Что одевать в самолет
По словам бортпроводницы, оптимальный вариант для перелета — удобная, не слишком тесная одежда с длинными рукавами и брюками, которая прикрывает кожу, но не ограничивает движений. Такой выбор может быть решающим при экстренной эвакуации и поможет снизить риск проблем с кровообращением во время длительных рейсов.
Напомним, женщина приготовила обед для семьи прямо в самолете.