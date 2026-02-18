Стюардесса объяснила, почему не стоит летать в футболке: дело в безопасности

Реклама

Бортпроводница призвала пассажиров пересмотреть свой гардероб для перелетов и отказаться от футболок. По ее словам, причина – не дресс-код, а элементарная безопасность в случае чрезвычайной ситуации.

Стюардесса авиакомпании American Airlines Андреа Фишбах поделилась советами по поводу одежды в интервью Who What Wear. Она призналась: еще в детстве усвоила правило, которое соблюдает и сегодня.

«В детстве я много путешествовала, и моя мама установила для меня одно правило, которого я придерживаюсь по сей день», — рассказала она.

Главный аргумент – возможность эвакуации через аварийный трап. По словам бортпроводницы, это не только стрессовая, но и физически болезненная процедура.

«Спускаться по аварийным трапам неприятно и больно — очень больно — и приземление в конце трапа не мягкое. Чем больше вы покрываете поверхность кожи, тем больше защиты получает ваш самый большой орган».

Именно поэтому она советует выбирать одежду с длинными рукавами и штаны, максимально закрывающие тело.

Какую одежду еще не стоит одевать в самолет

Фишбах также назвала другие вещи, которые могут создать проблемы во время поездки:

облегающая одежда

высокие каблуки

чрезмерное количество украшений и аксессуаров

По ее словам, такие вещи могут вызвать задержки во время контроля в аэропорту, чего большинство пассажиров стремятся избежать.

Ранее авиакомпания Ryanair также призвала клиентов воздержаться от полетов в джинсах, что повлекло за собой неоднозначную реакцию среди путешественников.

Хотя перевозчик не объяснил причины подробно, доктор Хью Пабаруэ в комментарии для Huffington Post отметил, что облегающие джинсы могут повышать риск тромбоза глубоких вен, поскольку ограничивают движение во время продолжительного сиденья.

Чем опасен тромбоз глубоких вен

ТГВ возникает, когда в глубоких венах образуется тромб. Если он попадает в легкие, может развиться тромбоэмболия легочной артерии — состояние, представляющее угрозу жизни.

Фишбах особо отметила важность движения во время перелета:

«Если вы высокого роста, много путешествуете или летите длинным рейсом, это очень важно», — добавила она.

Она напомнила пассажирам: «Очень важно иметь возможность немного двигаться на своем месте – я знаю, что это очень сложно – и поддерживать кровообращение».

Что одевать в самолет

По словам бортпроводницы, оптимальный вариант для перелета — удобная, не слишком тесная одежда с длинными рукавами и брюками, которая прикрывает кожу, но не ограничивает движений. Такой выбор может быть решающим при экстренной эвакуации и поможет снизить риск проблем с кровообращением во время длительных рейсов.

