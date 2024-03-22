Стюардесса призвала пассажиров не пить чай или кофе в самолете: она назвала "отвратительную" причину

Работница авиакомпании призвала людей держаться подальше от ассортимента горячих напитков на борту самолета и посоветовала пассажирам приобрести что-то из ассортимента вина, пива или спиртных и безалкогольных напитков.

Об этом пишет ladbible.com.

Сьерра Мистт, утверждающая, что работала в американской авиакомпании, объяснила, что она и ее коллеги избегают любых напитков, для приготовления которых нужна горячая вода.

Стюардесса сказала, что они выпьют чашку чая или кофе только в крайнем случае, когда они "очень отчаянные", несмотря на то, что ряд пассажиров заказывают их.

Кроме бесчисленных взлетов и посадок, Сьерра знает о происходящих в самолете процессах уборки. После того, как все путешественники заходят в терминал аэропорта, на борт поднимается команда уборщиков, чтобы быстро вымыть самолет и собрать мусор, который покинули пассажиры. Однако у них немного времени на это, поэтому, по ее словам, некоторыми частями самолета пренебрегают, когда дело доходит до поддержания санитарного состояния.

В коротком видео на YouTube, где она делится своими "секретами стюардессы", женщина утверждает, что автоматы, подающие горячую воду для таких напитков, как чай и кофе, "никогда не чистят".

Сьерра сказала: "Если мы не очень отчаянные, мы не будем пить кофе или чай, которые подают в самолете. Вода, которую мы используем для кофе и чая, берется с одного места, и знаете что, оно никогда не очищается. Хотя авиакомпании могут говорить пассажирам, что они проводят "регулярные тесты качества воды", нам сказали, что один тест на одном самолете проходит раз в шесть-девять месяцев, и они не собираются очищать бак, если ничего не найдут. Это, безусловно, заставило меня отказаться от привычного горячего шоколада в полете.

В комментариях юзеры разделились на два лагеря. Так, одни назвали это "отвратительным" и заявили, что больше не будут пить горячие напитки на борту, а других это не испугало. Пользователи отметили, что после кипячения мало бактерий выживают, поэтому бояться нечего.

Напомним, мужчина сфотографировал билет другого пассажира и попал на самолет. На всякий случай он сделал несколько снимков разных билетов.

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