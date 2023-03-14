Стюардесса рассказала, что делают с пассажирами, если они умирают на борту

Также пассажиры, ставшие свидетелями смерти на борту самолета, рассказали, что видели.

Стюардесса известной авиакомпании ОАЭ и блоггер по имени Даниэлла рассказала, что происходит, когда пассажир умирает во время полета.

Как рассказала девушка в своем TikTok, лично ей не приходилось сталкиваться с этим. Впрочем, в такой ситуации неоднократно оказывались ее коллеги.

По словам стюардессы, члены экипажа не могут по закону объявить кого-то мертвым. Поэтому если капитан решит не менять курс самолета, тело останется на борту, пока они не достигнут конечного пункта назначения.

"Если есть свободное место, тело может быть перенесено на свободный ряд сидений или в другой камбуз. Но если рейс заполнен, пассажир останется на своем месте до посадки", – поделилась она.

Со своей стороны, пассажиры, ставшие свидетелями смерти на борту самолета, рассказали, что происходит при этих трагических обстоятельствах:

Женщина, сидевшая двумя рядами позади меня во время 11-часового рейса из Франкфурта в Сингапур, перестала дышать на последнем отрезке пути. Ближайшим соседям женщины были выделены новые места, когда они уложили ее поперек сидений. Также бортпроводники накрыли ее тело простыней (но не ее лицо), и полет продолжился в обычном режиме

Однажды я была свидетелем такого. Капитан совершил аварийную посадку и они вынесли труп из самолета

Напомним, в "Укрзалізниці" рассказали, что забывают пассажиры в поездах. Среди необычных вещей тепловизор, линолеум и церковная шапка.

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