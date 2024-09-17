Стюардесса рассказала, как пилоты занимаются сексом с бортпроводницами и устраивают оргии

Стюардесса разоблачила развратные выходки сотрудников авиакомпании, которые, по ее словам, более одержимы сексом, чем пассажирами.

28-летняя бортпроводница рассказала The Sun, что никогда не встречала женатого пилота, который бы не изменял.

Она заявила, что некоторые коллеги развлекались в кабине пилотов, а другие устраивали оргии, когда самолет приземлялся. Пожелавшая остаться анонимной женщина поделилась: "Я никогда не встречала пилота, который бы не изменял своей жене. За время моей карьеры стюардессы я имела интрижки с пятью пилотами. Я слышала, что некоторые люди развлекаются в кабине пилотов, но я никогда не присоединялась к этому клубу. Это только потому, что кровати, на которых спят пилоты во время полетов, крошечные – и вам будет тяжело уместить двух человек на одном для занятий легкой атлетикой в спальне. И я исключаю туалеты, потому что очень хорошо знаю, как они могут быть грязными. Я содрогаюсь от самой мысли об этом".

Она добавила, что, как правило, оставляет пассажиров в покое, если подозревает, что они резвятся в туалете, но вмешивается, если другие пассажиры жалуются. Но она рассказала, что настоящее действие происходит на земле, когда персонал наслаждается пересадками, где они общаются в гостиницах.

Она объяснила: "Добавьте выпивку, бассейны, казино и джакузи, и даже мы начинаем чувствовать себя как в отпуске. Даже женатые сотрудники попадают впросак. Их партнеры не имеют никакого шанса узнать, что они ушли на работу, и все, с кем они находятся, делают то же самое. И хотя сексуальные проделки обычно происходят между пилотами и стюардессами, многие сотрудники регулярно заводят связи с местными и даже с эскорт-службами. К тому же, часто это бывает втроем или даже вчетвером".

По ее словам, персонал начинает пьянствовать, как только покидает аэропорт, чтобы добраться на автобусе до гостиницы. Стюардесса также рассказала, что они воруют выпивку из самолета, в том числе шампанское с первого класса.

Работница также рассказала, что однажды заснула во время полета, потому что плохо чувствовала себя после вечеринки с коллегами накануне вечером.

Она сделала вывод, что работа стюардессой – одна из самых "сексуальных в мире", и что она иногда дает свой номер телефона пассажирам, которые ей нравятся. Но она настаивает на том, что это не просто развлечения на рабочем месте, и благодаря работе в небе у нее появились воспоминания и друзья, которых она будет беречь всю жизнь.

Напомним, пилот после употребления галлюциногенных грибов "пытался разбить самолет". Он впервые прокомментировал поступок, заявив, что сожалеет об этом.

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