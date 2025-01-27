Стюардессы заклеили рот 69-летней пьяной пассажирке: что она учудила (фото)

Сотрудники авиакомпании заклеили рот пьяной пассажирке после того, как она высказала вульгарные и расистские фразы во время полета. Это произошло после того, как стюардессу уволили за тверк в самолете.

Теперь бортпроводники были вынуждены сдерживать пьяную пассажирку на борту самолета авиакомпании Fiji Airways после того, как она оскорбляла членов экипажа, сообщает Daily Star.

Пассажирке, 69-летней австралийке Стефани Бэнкс, бортпроводники заклеили рот скотчем после того, как она разозлилась и не смогла успокоиться. Она кричала на членов экипажа, когда те пытались ее успокоить. В частности, когда стюардесса подсела к ней, Бэнкс назвала ее "сук*й", а также использовала расистскую брань. Две стюардессы не выдержали и заклеили рот Стефани скотчем.

Стюардессы заклеили рот пьяной пассажирке / Фото: Facebook/aflyguyslounge

Стюардессы заклеили рот пьяной пассажирке / Фото: Facebook/aflyguyslounge

После этого Бенкс была оштрафована на 220 долларов в фиджийском суде.

По словам находившегося на борту самолета свидетеля, женщина летела со своим мужем, однако они не сидели вместе. Инцидент произошел на рейсе FJ871, вылетевшем из Сан-Франциско в Нади, город на Фиджи, 19 января.

Напомним, Ryanair подала в суд на пассажира на 15 000 евро. Компании надоело, что путешественники срывают рейсы.

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