Суд аннулировал брак пары из-за двух тайн жены: что она скрывала

Семейный статус мужчины вернулся к "холостому", как будто брака никогда не было.

Суд в Китае аннулировал брак по требованию мужа, который узнал, что его жена скрыла историю своих психических заболеваний и перенесенную гистерэктомию до брака.

Об этом пишет SCMP.

Дело было рассмотрено Народным судом уезда Цзясянь в центральной китайской провинции Хэнань в прошлом месяце. Согласно приговору, мужчина по фамилии Чжоу познакомился с женщиной, старше его на семь лет, через сваху в сентябре в прошлом году. Он заплатил ей выкуп за невесту в размере 10 000 юаней (1400 долларов США) 8 октября, когда они обручились. 30 октября он дал ей еще 40 тысяч юаней, и в тот же день пара зарегистрировала свой брак в органах регистрации актов гражданского состояния.

В ноябре они провели свадебную церемонию. Однако вскоре Чжоу заметил, что психическое состояние его жены несколько ненормальное. Позже он узнал, что ей поставили диагноз "шизофрения" еще до женитьбы. Он также был ошеломлен, когда узнал, что она и ее семья скрыли тот факт, что она перенесла гистерэктомию – удаление матки.

Впоследствии Чжоу подал иск в суд с требованием аннулировать брак из-за сокрытия ею существенных проблем со здоровьем. Женщина не отрицала его требования.

Суд вынес решение в пользу Чжоу, отметив, что люди обязаны раскрыть свое истинное физическое состояние, особенно если это связано с серьезными проблемами со здоровьем, перед вступлением в брак.

Остается непонятным, был ли возвращен Чжоу выкуп за невесту в размере 50 000 юаней.

В отличие от бракоразводного процесса, когда брак аннулируется судом, семейный статус лица в государственной системе регистрации резидентов возвращается к "холостой", а не обозначается как "разведенный".

Опыт Чжоу вызвал бурную дискуссию в социальных сетях: "Они поженились, зная друг друга меньше двух месяцев. Понятно, что мужчина искал репродуктивную партнершу, но в итоге женился на женщине без матки. Какой бедняга!", "Разве женщина не виновата в обмане? Почему она не понесла никаких последствий?".

Случаи, когда один из супругов скрывает от другого значительные проблемы со здоровьем, не редкость в Китае. В прошлом месяце суд в провинции Сычуань удовлетворил просьбу женщины расторгнуть брак после того, как ее муж не сообщил, что у него ВИЧ-инфекция. Они поженились в прошлом году, не пройдя добрачного обследования, поскольку женщина считала, что они знают друг друга много лет. Проблемы со здоровьем мужчины привлекли ее внимание только через девять месяцев после женитьбы, когда она неожиданно нашла в его сумке лекарство для лечения СПИДа. К счастью, женщина не заразилась ВИЧ.

Напомним, недавно другая китаянка оказалась на грани развода после рождения темнокожего сына. Ее муж озадачен и требует сделать тест на отцовство.

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