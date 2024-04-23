Суд оправдал нетрезвого водителя из-за редкого нарушения функций организма

Организм некоторых людей способен самостоятельно производить достаточное количество алкоголя, чтобы испытывать опьянение и страдать от похмелья.

В Бельгии суд вынес оправдательный приговор мужчине, обвиняемому в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Экспертиза действительно обнаружила в его крови алкоголь, однако бельгиец настаивал на том, что не употреблял спиртосодержащие напитки.

Мужчина прошел три независимых обследования у разных врачей, которые пришли к выводу, что он страдает синдромом автопивоварни – чрезвычайно редкое физиологическое состояние, при котором организм мужчины сам производит алкоголь в пищеварительной системе.

Об этом пишет The Guardian.

В приговоре судья отметил, что мужчина не испытывает симптомы опьянения. Имя подсудимого в публичных документах не разглашается.

По словам клинического биолога Лизы Флорин, организм пациентов с синдромом автопивоварни превращает практически всю пищу и напитки в спирт этанол. В большинстве случаев люди почти не испытывают опьянения, но могут наблюдаться нарушения речи и координации движений, а в редких случаях – головокружение.

Алкоголь производится в пищеварительной системе путем эндогенного брожения. Достоверная причина возникновения этого состояния пока неизвестна, но большинство исследователей считают, что "виновниками" являются дрожжи Saccharomyces cerevisiae, бесконтрольно размножающиеся в кишечнике человека.

Хотя синдром автопивоварни может быть у вполне здоровых людей, злоупотребляющих углеводами, чаще всего он встречается у людей с диабетом, заболеваниями печени и ожирением, а также у пациентов с различными болезнями кишечника.

Напомним, существуют действенные способы, которые позволяют избежать чрезмерного опьянения, но нет ни одного, помогающего быстро протрезветь.

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