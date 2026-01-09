Суд признал брак недействительным из-за речи, написанной ChatGPT

Реклама

Суд в городе Зволле, Нидерланды, признал брак недействительным из-за нарушения процедуры во время церемонии бракосочетания.

Как сообщает NOS, причиной стало то, что речь для свадьбы написали с помощью ChatGPT, и она не отвечала требованиям Гражданского кодекса.

Как следует из судебного решения, в прошлом году пара пригласила своего знакомого провести свадебную церемонию как так называемого «однодневного бабса» — чрезвычайного чиновника, назначенного всего на один день. Во время церемонии, состоявшейся 19 апреля в 2025 году, также присутствовал официальный регистратор браков муниципалитета Зволле.

Реклама

Поскольку молодожены хотели неформальной и легкой атмосферы, однодневный чиновник подготовил речь с помощью ChatGPT. Именно этот факт впоследствии послужил основанием для проверки законности брака.

Генеральная прокуратура сообщила, что получила сигнал от муниципалитета о возможной недействительности брака. После анализа обстоятельств дело было передано в суд для принятия решения.

Во время церемонии мужчине и женщине задавали вопросы в свободной форме — в частности, о готовности быть рядом, поддерживать друг друга, смеяться и преодолевать жизненные трудности вместе. После ответов «однодневный бабс» объявил пару мужем и женой, назвав их «командой», «немного безумной парой», «любовью и домом друг для друга».

Впрочем, суд пришел к выводу, что такая церемония не отвечала требованиям закона. В частности, не было четко зафиксировано заявление супругов о согласии выполнять все обязанности, предусмотренные браком согласно статье 1:67 Гражданского кодекса. Именно эта формулировка обязательна для юридического признания брака.

Реклама

Супруги заявили, что потеря официальной даты свадьбы имеет для них серьезные эмоциональные последствия. Они настаивали, что ответственность за ошибку не лежит на них, а присутствовавший на церемонии регистратор не обратил внимания на нарушение процедуры.

Пара обратилась в суд с просьбой сохранить первоначальную дату свадьбы или признать ее административно как дату заключения брака. Однако суд отказал в этом ходатайстве, подчеркнув, что не может игнорировать требования закона, даже ввиду личной значимости этой даты для супругов.

Напомним, как муж судился с женой после трансплантации.