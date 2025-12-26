Суд признал лайки мужчины под фото других женщин изменой в браке: сколько он заплатит экс-жене

Мужчина со смартфоном / © pexels.com

В Турции суд признал, что лайки мужчины под публикациями других женщин в социальных сетях могут служить основанием для развода.

Суд пришел к выводу, что такое поведение онлайн нарушает супружескую обязанность верности и подрывает доверие в браке, передает Oddity Central.

Резонансное дело рассматривалось в городе Кайсери. Местная женщина, которую СМИ идентифицируют только инициалами ХБ, подала иск о разводе, обвинив мужчину в словесных обидах, чрезмерном увлечении соцсетями и регулярных лайках откровенных фото других женщин с непристойными комментариями.

Адвокаты истицы настаивали, что такое поведение является формой психологической измены и требовали финансовой компенсации.

Мужчина, известный как СБ, отрицает обвинения и подал встречный иск. Он заявил, что жена унижала его отца, а ее ревность, по его словам, вредила его репутации. Впрочем, после анализа аргументов обеих сторон суд признал большую вину именно за мужчиной.

Суд обязал СБ выплачивать ежемесячные алименты в размере 750 турецких лир (около 20 долларов), а также компенсацию морального ущерба – 80 тысяч лир (приблизительно 2000 долларов). В решении отмечено, что даже на первый взгляд невинные онлайн-взаимодействия могут повлечь за собой эмоциональную нестабильность и разрушать баланс в супружеских отношениях.

СБ пытался оспорить решение, назвав сумму компенсации завышенной, однако апелляционный суд оставил приговор без изменений. Судья подчеркнул, что регулярное лайкание фотографий других женщин является фактором, который подрывает доверие в браке.

Юристы прогнозируют, что это дело может повлиять на дальнейшую судебную практику в Турции. По их словам, цифровые доказательства – скриншоты, сообщения и активность в соцсетях – все чаще будут учитываться при рассмотрении дел о разводе. Адвокаты советуют гражданам отдавать себе отчет, что поведение онлайн может иметь вполне реальные юридические последствия.

