Суд Южной Каролины приостанавливает казни осужденных, пока не будет согласован состав расстрельной команды

Южная Каролина — четвертый штат, где теперь разрешены смертной казни через расстрел, — после Оклахомы, Миссисипи и Юты.

Верховный суд Южной Каролины временно остановил казни в штате до тех пор, пока не будут завершены процедуры для новейшего метода казни — расстрела. Для этого нужно утвердить состав команды, которая будет выполнять приговор.

Об этом пишет BBC.

Новый закон требует от осужденных к смертной казни выбирать между двумя методами, если смертельные препараты недоступны. Но поскольку тюремные власти еще не сформировали расстрел, казни были остановлены Верховным судом.

Заключенные Брэд Сигмон и Фредди Оуэнс должны были быть казнены в текущем месяце. Осужденным убийцам отказали в смертельных инъекциях, так в тюрьме не было необходимых лекарств. Нехватка этих препаратов привела к 10-летнему перерыву в применении данного метода казни в штате. Новый закон, вступивший в силу в прошлом месяце, был разработан, чтобы закрыть лазейку, которая позволяла откладывать казнь на неопределенный срок при отсутствии наркотических веществ.

Учитывая отсутствие расстрельной команды, казнь на электрическом стуле была единственным доступным в штате методом. Но адвокаты Сигмона и Оуэнса обжаловали использования этого метода в суде, утверждая, что их клиенты имеют право умереть от смертельной инъекции.

Они обратились в Верховный суд Южной Каролины с ходатайством о прекращении запланированных казней своих клиентов до тех пор, пока их апелляции не будут рассмотрены. Суд вынес решение в их пользу, заявив, что у заключенных не было возможности "выбрать способ казни".

63-летний Сигмон провел почти 20 лет в камере смертников после того, как в 2002 году был осужден за убийство родителей своей бывшей девушки бейсбольной битой. Казнь Оуэнса была запланирована на 25 июня: 43-летний мужчина находился в камере смертников с 1999 года, когда он был осужден за убийство работника магазина.

Напомним, в КНДР казнили чиновника, который жаловался на медленную реформу образования. Пака казнили в марте по обвинению в "антипартийной и антиреволюционной деятельности в сфере образования".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку