Суд запретил паре назвать ребенка историческим именем: "Стыд"

Все потому, что в будущем ребенка могут "выставить на посмешище".

Бразильский суд запретил супругам назвать ребенка именем древнего короля из-за опасений, что над ним будут издеваться.

Об этом пишет Daily Mail.

Катарина и Данилло Примола планировали назвать своего новорожденного сына Пийе, отдавая почтение первому темнокожему египетскому фараону, правившему Египтом в течение 30 лет и помогшему основать 25-ю династию.

Однако суд бразильского штата Минас-Жерайс и ЗАГС постановили, что произношение имени Пийе слишком похоже на плие – слово, означающее балетный шаг.

Несмотря на то, что piyé пишется по-другому, суд заявил, что родителям не разрешат "регистрировать имена, которые могут выставить их носителей на посмешище".

"Именно поэтому звучание и написание имени было решающим для отказа", — заявил суд штата Минас-Жерайс. "Они могли бы вызвать будущий стыд для ребенка".

Впрочем, впоследствии судья отменил решение о блокировании имени.

Идея имени появилась у пары после того, как они услышали тематическую песню для карнавала в 2023 году в Рио-де-Жанейро на занятиях хореографией в Академической школе самбы "Венда Нова".

Молодые родители решили, что это будет "мощный способ предоставить новый нарратив истории темнокожих людей".

"Мы начали исследовать, как это было, и нашли историю Пийе, нубийского воина, воевавшего и завоевавшего Египет и ставшего первым темнокожим фараоном", — рассказал Примола.

Пийе родился в Судане и пришел к власти в Египте в 744 году до нашей эры. Он умер в 715 году до н.э., а его преемником стал его брат Шабако, сообщает Smart History.

Битва за имя помешала супругам сделать ребенку необходимые прививки и заставила их опоздать на скрининг для выявления редких заболеваний.

"Мы знаем, что с буллингом нельзя бороться, запрещая его, так же как и подавляя", — сказал Данилло. "С буллингом можно бороться, изучая и работая над необразованностью общества в целом".

Это не первый случай, когда судья запрещает родителям выбирать имена для своих детей. В 2013 году судья в штате Теннесси приказал сменить имя ребенка из Мессии на Мартин после слушания дела об алиментах. Судья, ответственный за это дело, заявил, что религиозные жители этого района будут оскорблены, и добавил, что это имя заслужил только Иисус Христос, и было бы несправедливым бременем возложить его на ребенка.

Во Франции суды отклонили такие имена, как Нутелла и Принц Уильям, потому что они не хотели издеваться над детьми.

Напомним, беременная разводится с мужем из-за имени будущего ребенка. Его предложение разбило ее сердце.

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