Суд запретил женщине бывать в центре города, ходить в супермаркет и кинотеатр: какая причина

Суд запретил женщине посещать супермаркет и кинотеатр / © Pixabay

В Великобритании женщине на 2 года запретили посещать один из местных супермаркетов, поскольку она там часто совершала кражи. Она также не может бывать в центре города и ходить в местный кинотеатр.

Об этом пишет mirror.co.uk.

32-летней Эми Маккарти, жительнице Ветстоун-Лейн в Транмере, был вынесен двухлетний судебный приказ по предотвращению преступного поведения после того, как она признала свою вину в совершении двух краж в магазине Tesco в Клаутоне.

Женщина заходила в супермаркет и воровала там сыр и другие продукты питания.

После того, как женщина признала свою вину, суд запретил ее посещать центр города Биркенхед, все магазины Tesco на территории Виррала, а также кинотеатр Vue в Биркенхеде. Кроме того, ей запрещено находиться в большой определённой зоне ограниченного доступа, охватывающей основные улицы и торговые районы.

Условиями также предусмотрено, что она не имеет права намеренно касаться, заходить или пытаться зайти в любое транспортное средство без согласия владельца, а также обязана немедленно покинуть магазин или предприятие по требованию персонала.

