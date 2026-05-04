- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 485
- Время на прочтение
- 1 мин
Суд запретил женщине бывать в центре города, ходить в супермаркет и кинотеатр: какая причина
32-летней Эми Маккарти из Транмира было принято решение о двухлетнем запрете посещения супермаркетов и кинотеатра.
В Великобритании женщине на 2 года запретили посещать один из местных супермаркетов, поскольку она там часто совершала кражи. Она также не может бывать в центре города и ходить в местный кинотеатр.
Об этом пишет mirror.co.uk.
32-летней Эми Маккарти, жительнице Ветстоун-Лейн в Транмере, был вынесен двухлетний судебный приказ по предотвращению преступного поведения после того, как она признала свою вину в совершении двух краж в магазине Tesco в Клаутоне.
Женщина заходила в супермаркет и воровала там сыр и другие продукты питания.
После того, как женщина признала свою вину, суд запретил ее посещать центр города Биркенхед, все магазины Tesco на территории Виррала, а также кинотеатр Vue в Биркенхеде. Кроме того, ей запрещено находиться в большой определённой зоне ограниченного доступа, охватывающей основные улицы и торговые районы.
Условиями также предусмотрено, что она не имеет права намеренно касаться, заходить или пытаться зайти в любое транспортное средство без согласия владельца, а также обязана немедленно покинуть магазин или предприятие по требованию персонала.