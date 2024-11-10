Суд запретил женщине заходить в комнату брата: что она делала по ночам в течение восьми лет

Семейный суд Сингапура недавно издал приказ о частичном домашнем запрете женщине, которая, как утверждается, силой входила в комнату своего взрослого брата в нерабочее время ночи, чтобы убирать.

Об этом пишет Oddity Central.

31 октября брат и сестра получили судебные ордера друг против друга после причудливого юридического спора, заставившего судью почесать затылок. Женщине удалось получить защитное предписание против брата, который, как сообщается, напал на нее физически, в то время как он получил домашнее предписание, запрещающее ей заходить в его комнату, из-за чего он и напал на нее. Еще один брат рассказал суду, что напряженность в отношениях между ними возрастала годами, особенно потому, что их сестра приходила в комнату брата посреди ночи, чтобы убрать, вмешиваясь в его личное пространство и мешая ему спать. Однажды мужчина просто сорвался.

"Я признаю, что в обычных условиях, когда сестра убирает комнату брата, это безвредно – и действительно является проявлением любви – и, безусловно, не является преследованием", — сказал судья, уточнив, что при определенных обстоятельствах то, что может считаться безвредным для одних, может быть очень болезненным для других.

По словам брата, за последние восемь лет его сестра регулярно врывалась ночью в его комнату, чтобы убрать, полностью игнорируя его протесты и потребность в приватности. Сначала она приходила около 21 часов, но потом начала приходить в 23, а иногда оставалась до 4 утра, убирая комнату. Даже если она иногда уходила раньше, то возвращалась ночью и убирала до утра.

Общий брат подтвердил судье странный график уборки сестры, добавив, что его брат часто спешил домой и запирал дверь своей комнаты только для того, чтобы она не вошла. Однако она редко принимала отказ и обычно находила способ войти в комнату, чтобы убрать ее. Когда ее спросили, почему она настаивала на уборке комнаты брата, женщина просто ответила, что ей нужно было это сделать.

"Потому что мне нужно работать, уважаемый", – сказала она судье. "Мне нужна работа, мой собственный график. Я должна жить по собственному графику, в свое свободное время. Я не могу сказать: вы хотите, чтобы я пришла в 8 утра, значит, в 8 утра. Я не их горничная, я не их работница".

Женщина пыталась объяснить, что убирает комнату брата против его воли, потому что он не хотел убирать сам, мол: "Если человек сам делает домашнюю работу, сам убирает в своей комнате, то это нормально. Но после 40 лет они вообще этого не делают. Даже пальцем!".

Однако судья отклонил ее объяснение, заявив, что "обе стороны взрослые, и сестре не нужно было навязывать брату свои собственные стандарты гигиены". Он также признал, что нападение брата на сестру было "неприемлемым", но предположил, что это могло быть реакцией на сильный стресс, вызванный поведением сестры.

На вопрос, подчинится ли она приказу судьи прекратить заходить в комнату брата без его согласия, сингапурская женщина ответила: "Нет, потому что... Эта квартира принадлежит моему отцу, а не ему. Если ему неудобно, он может не заходить. Вы попросите его, чтобы он не заходил или нашел себе собственное место. Потому что, буквально, он не ухаживает за своей комнатой, и он разведет всех вредителей".

Однако ей нужно быть осторожной, поскольку нарушение судебного приказа является уголовным преступлением, наказуемым штрафом, заключением или тем и другим вместе.

Напомним, китаянка оказалась на грани развода после рождения темнокожего сына. Ее муж озадачен и требует сделать тест на отцовство.

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