Суд заставил Иисуса Петровича Христоса вернуть себе настоящее имя

суд

В России суд обязал жителя Казани Иисуса Петровича Христоса вернуть себе настоящее имя и фамилию.

Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

Иск в суд подал прокурор Казани Ильдар Исмагилов на основании заключения Минюста РФ, согласно которому изменение имени по религиозным причинам запрещено. Прокуратура считает, что таким образом мужчина вводит в заблуждение граждан и оскорбляет чувства верующих.

Ранее казанца звали Евгений Петрович Чекулаев. Именно такое имя должен вернуть ему местный отдел загса по решению суда.

Издание сообщает, что у этого мужчины, который изменил себе имя и фамилию, еще более 10 лет назад обнаружили органическое расстройство личности. Психическое расстройство якобы стало следствием тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в 2010 году.

По информации издания, мужчина был неоднократно судим за ограбления и разбой, а в 2014 году попал на профилактический учет у нарколога.

Агентство РБК сообщило, что в декабре 2025 года он был осужден на два года условно за фиктивную регистрацию мигрантов у себя в квартире — Иисус Петрович Христос прописал у себя 45 человек. Помощь мигрантам мужчина мотивировал тем, что получает только пенсию по инвалидности и ему не хватает денег. За одну прописку он получал около 2 тыс. руб.

