Судмедэксперт рассказал о самых ужасных смертях: "Никогда не доверяйте петуху"

Австралийский судмедэксперт Роджер Баярд, которого называют «Доктор Смерть», поделился наблюдениями о самых ужасных способах гибели, основываясь на многолетнем опыте исследования смертей — от преступлений серийных убийц до роковых случаев с участием животных.

За десять лет работы эксперт изучил сотни дел и неоднократно сталкивался с нетипичными и шокирующими причинами смерти. В подкасте I Catch Killers он признался: «Я коллекционирую мертвых животных. Собак, змей, акул, петухов, скумбрий».

Один из случаев, особенно запомнившийся Баярду, произошел в гавани Дарвина. Там рыбак погиб после того, как 25-килограммовая скумбрия выпрыгнула из воды и попала в него. "Не то место, не то время", - прокомментировал эксперт.

Патологоанатом также упомянул одно из своих первых дел, связанное с так называемыми «убийствами с телами в бочках» в Сноутауне, всколыхнувших Австралию в 90-х годах.

«Я не осознавал, что когда звонит руководитель отдела по расследованию тяжких преступлений, это означает, что дело достаточно серьезное», — сказал Роджер.

Преступления были организованы Джоном Джастином Бантингом вместе с Робертом Джо Вагнером и Джеймсом Спиридоном Власакисом. Они пытали и убивали подозреваемых в преступлениях людей, а также преследовали представителей ЛГБТК-сообщества и других жертв.

«Это была моя первая неделя на дежурстве, — сказал Роджер, — в бочках лежало восемь частично расчлененных тел».

Среди самых необычных случаев – смерть пожилой женщины, которую атаковал петух. По словам Баярда, у нее были варикозные вены, и даже незначительное повреждение привело к роковому кровотечению.

«Маленькая старушка собирала яйца на заднем дворе… Петух бросился на нее, а у нее были варикозные вены, и он клюнул ее в ногу, что привело к ее смерти».

Эксперт подчеркнул, что даже незначительные травмы могут быть опасны для людей с таким диагнозом.

«Я имел дело с несколькими случаями смерти людей с варикозным расширением вен, получивших лишь незначительные травмы. Причиной смерти стали царапины от кота».

Он объяснил, что делится такими историями не ради сенсационности, а чтобы предупредить людей о рисках.

Вот почему я публикую такие материалы — не потому, что они странные и причудливые. А чтобы люди знали: если у вас варикозное расширение вен и появилось небольшая рана, лягте, прижмите ее пальцем и поднимите ногу… вы выживете. Но никогда не доверяйте петуху».

Кроме этого, Баярд обратил внимание на психологическую нагрузку профессии.

"Никто не говорит о ПТСР у судебных патологоанатомов", - сказал он. «Мы видим обгоревшие тела, расчлененные тела, детей, умерших от голода. Потом нам приходится подробно описывать все это в суде — иногда во время этого нашу подлинность подвергают жесткой критике. Когда я только начинал, я думал, что найду причины всех этих смертей — я был полон энтузиазма. Но потом, по мере того, как я все глубже погружался в свою работу, я осознал: нет, я не всегда смогу найти ответы. И мне придется садиться с семьями и говорить: «Я не имею представления». Все, что я могу им сказать, это: «Вы ни в чем не виноваты».

