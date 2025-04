Судья остался со сломанным пальцем после нападения подозреваемого — фото

Реклама

В Аргентине подозреваемый напал на судью во время заседания и сломал ему палец.

Об этом пишет Need To Know.

Подсудимый по фамилии Велозо бросил в судью воду и микрофон, сломав ему палец. Он также напал на свою официальную защитницу Марту Гиани и прокурора Рубена Негро. По сообщениям местной прессы, он кричал на них и сказал: «Я найду их на улице».

Реклама

Судья Хуан Мартин Брюссино Каин немедленно приостановил слушания и приказал перевести Велозо.

Мужчина был арестован после того, как участвовал в беспорядках в церкви. Во время ареста Велозо подрался с двумя полицейскими. Утверждается, что он ударил одного из них кулаком, в результате чего тот вывихнул один из пальцев. Он был помещен под арест за сопротивление представителям власти и нанесению телесных повреждений.

Подозреваемый напал на судью / © скриншот с видео

Считается, что Велозо разозлился во время слушания после того, как попросил судью привести полицейского, который, по его словам, «ударил» его. Хуан отказал ему в этой просьбе.

Велозо был арестован 29 марта, а слушание прошло 30 марта. После этого инцидента судья постановил провести слушание еще раз, однако Велозо отказался участвовать в нем.

Несмотря на его желание не присутствовать, слушание прошло, и Хуан вынес решение о превентивном содержании под стражей сроком на два месяца. Слушания прошли в суде Чиполлетти в Рио-Негро.

Напомним, 60-летний мэр отправил видео своей мастурбации не туда, куда планировал. Чиновнику пришлось подать в отставку.