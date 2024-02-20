Судью застукали за "грязной" перепиской во время заседания по делу об убийстве ребенка — видео

Судья из Оклахомы, США, которая отправила более 500 текстовых сообщений во время заседания по делу об убийстве, подала в отставку.

Об этом пишет AP.

Трейси Содерстром застукали на отправке сотен сообщений своему помощнику со скамьи во время наблюдения за судебным процессом по делу об убийстве двухлетнего мальчика, в частности, SMS, где она высмеивала прокуроров.

Председатель Верховного суда Оклахомы Джон Кейн рекомендовал устранить Содерстром после расследования, которое установило, что она издевалась над прокурорами, смеялась над комментариями о гениталиях прокурора, называла адвоката "ошеломляющим", а главного свидетеля — "лжецом".

Все это попало на камеру видеонаблюдения.

Ей грозило увольнение от должности по обвинениям, содержавшим грубое пренебрежение служебными обязанностями, притеснения в должности, отсутствие должного темперамента и неспособность контролировать свой пост.

В результате судья сама подала в отставку. Она также согласилась не претендовать на должность судьи в Оклахоме, что позволило ей избежать сложной процедуры устранения, а также сохранить пенсию.

Напомним, мужчина прыгнул с кулаками на судью во время вынесения приговора. Ему не понравился результат заседания.

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