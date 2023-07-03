Суеверие матери о "зудящей руке" привела сына к безумному выигрышу в лотерею: известна сумма

Он остановился по дороге на работу и приобрел лотерейный билет.

Суеверие матери о том, что "зудящяя рука" ведет к деньгам, привела к тому, что ее сын выиграл колоссальную лотерею в размере 200 000 долларов.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Дональд Питтман из Ньюпорта, Северная Каролина, США, сказал, что его мама всегда говорила ему: "Если у тебя чешутся руки, положи их в карман, и деньги к тебе придут".

Так и вышло. После того, как у него зачесалась одна рука, он засунул ее в карман, а затем остановился в заведении, чтобы забрать скретч-билет на Ruby Red 7.

"Я направлялся на работу и сначала не собирался останавливаться за билетом, но у меня начала чесаться рука", — сказал Питтман.

Он поцарапал билет, на котором был указан приз в размере 200 000 долларов.

Дональд выиграл 200 тысяч долларов / Фото: dailystar.co.uk

"Мама всегда права, не правда ли?" – он сказал.

Питтман отнес свой билет обратно в магазин, чтобы кассир мог подтвердить его выигрыш. Затем победитель прислал фотографию билета своей жене, ответившей вопросительными знаками.

"Я сказал ей посмотреть на номер, а затем текстовые сообщения истекли, и это был телефонный звонок".

Питтман сказал, что большая часть его выигрыша пойдет на сбережения и новый мотоцикл для бездорожья.

Напомним, отец подарил сыну на выпускной выигрышный лотерейный билет. Он похвастался, на какую сумму разбогател.

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