Сухие и потрескавшиеся пятки: как помочь коже в домашних условиях

Стопы / © Pixabay

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Специалисты советуют регулярно увлажнять кожу стоп кремами с мочевиной, глицерином, молочной кислотой, керамидами, вазелином или маслом ши. Особенно эффективна мочевина, которая удерживает влагу и смягчает огрубевшую кожу.

Об этом пишет Egeszsegkalauz.

Действующее средство в домашних условиях

Один из простых домашних методов — так называемый «носочный» способ: после нанесения жирного крема или вазелина ноги накрывают пленкой и надевают хлопчатобумажные носки для лучшего увлажнения.

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«Вам не нужно оставлять его на ночь: даже час-два могут помочь. Герметическое покрытие уменьшает испарение, поэтому активные ингредиенты и влага лучше остаются на коже», — пишут специалисты.

Также важно деликатно отшелушивать ороговевшую кожу 1–2 раза в неделю и наносить крем сразу после душа, когда кожа еще слегка влажная.

Также следует уделить внимание выбору обуви. Так, тапочки и сандалии без задника могут усиливать сухость кожи, ведь пятки постоянно остаются открытыми и испытывают дополнительную нагрузку во время ходьбы.

«Людям, склонным к появлению трещин на пятках, рекомендуют иногда выбирать закрытую, более мягкую обувь или носить носки, особенно находясь дома», — советуют эксперты.

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Прокомментировали они и применение вазелина.

«В настоящее время косметических инноваций многие люди забывают об этом, хотя вазелин все еще является одним из самых эффективных увлажняющих ингредиентов. Он хорошо работает не потому, что добавляет воды коже, а потому, что предотвращает ее потерю. Вот почему он может быть особенно полезен для очень сухих, потрескавшихся пяток», — говорится в материале.

При глубоких трещинах, болях или воспалениях следует обратиться к врачу — дерматологу или падолу. Крайне важным следует быть диабетикам, поскольку даже незначительную травму труднее залечить.

Наконец, для профилактики ключевым остается регулярный уход.

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Напомним, есть способ быстрее снять зуд после укуса комара. В частности, врач советует не расчесывать место укуса, а просто легонько потереть кожу двумя пальцами. Это быстро уменьшает неприятные ощущения: легкое трение помогает перекрыть сигнал зуда и не дает ему усиливаться. Важно не травмировать кожу — расчесывание только усугубляет раздражение, тогда как мягкое воздействие позволяет избежать воспаления и уменьшить дискомфорт.

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